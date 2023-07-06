İnstagram’da takip ediyorum geri atıyor ne yapmalıyım diyerek takip etme isteklerini gerçekleştiremeyen kullanıcılar bu soruna nasıl çözüm bulacaklarına dair arayış içerisine girebilirler. Fotoğraf ve video paylaşıp beğeni alınan uygulama instagram’da takip ediyorum geri atıyor ne yapmalıyım serzenişleri ile defalarca denenmesine rağmen takip edemediklerinin şikayetinde bulunan kişilere ne yapmaları konusunda yardımcı olmaya çalışacağız.

Instagram’da Takip Etme Kolay mı?

İnsanların sosyalleşme ihtiyacını, yaptığı bir işin beğenilmesi endişesini, fiziki hatlar veya yüz güzelliğinin ne kadar ilgi göreceği merakını giderebileceği bir ortam olan instagram takipçilerin ne kadar çok olduğunun önemiyle bilinir.

Eskiden tanıdığınız bir kişinin instagram hesabını arayıp bulduğunuzda veya yeni tanıştığınız birinin profilini daha detaylı bir şekilde incelemek istediğinizde aklınıza istagram’da takip etme kolay mı cümlesi mutlaka gelecektir.

Takip etmeye karar verdiğiniz kişinin gizlilik ve güvenlik ayarlarındaki durumlara göre takip etme hamleniz ya direk takiple ya da bu eyleminiz sonrası takip isteği gönderilmesi ile karşılaşırsınız. Instagram uygulamasındaki kullanıcı profillerinde çok rahat görünen bir konumda bulunan takip et butonuna dokunmak takip isteği gönderilmesi veya takip etmenin başlaması için yeterlidir.

İnstagram’da takip isteği nasıl gönderilir sorusuna da cevap olan bu kısımdan sonra değineceğimiz konu ise kimi zaman karşılaşılan takip etme eylemini defalarca yapmamıza rağmen uygulamanın bu talebi geri çevirerek ne takip etmeye ne de takip isteği göndermeye müsaade etmemesi durumudur.

Instagram’da Takip Edememe Neden Olur?

Hayatımızda oldukça geniş bir yer tutan instagram uygulaması bu kadar ilgilenmemize rağmen bazen karşımıza çıkan durumlarla neden böyle şaşırmasına sebep olmaktadır. Instagram’da takip ediyorum geri atıyor ne yapmalıyım durumu da tam bahsettiğimiz şaşırtan bir işlemdir.

Bir instagram kullanıcısını takip etmek isteyip takip edemediğimiz durumların birden fazla nedeni olabilir. Instagram’da takip edememe neden olur ilk durumda yakın zamanda çok fazla takip ve takip isteği yapmış olmamızdan kaynaklanan aşırı hesap takip etme sınırına takılmamız olabilir. İnstagram yönetimi belli bir zaman diliminde belli sayıda kişi ile takipleşmeye müsaade ettiğinden sonsuz sayıda takip etme yapamayız ve takip isteği gönderemeyiz.

Başka bir neden de takip etmek istenilen kişinin sadece belli kullanıcı havuzuna takip izni vermesinden takip etme isteğiniz veya takibiniz aktif olamayabilir. Örneğin bir instagram kullanıcısı sadece takipçilerinin takip ettiklerinden takip isteği almaya izin vermişse sizin de o kişiyle bir takip bağınız bulunmuyorsa takip etme işleminiz geçersiz olur.

Bu iki nedenden dolayı yaşanabilecek bir durum olan ve kullanıcılar tarafından çeşitli forumlarda veya instagram yönetimine şikâyet şeklinde iletilebilen takip edememenin ilk nedenine çözüm belli bir süre takip talebinizi ertelemek olabilir. Instagram’da takip ediyorum geri atıyor ne yapmalıyım probleminin ikinci nedeninim çözümü ise takip etmek istenilen kişinin takip ettiği kişileri takip ederek bir bağ oluşturulabilir.