7'den 70' e herkesin gözü internette. Ama olay zamanımızı internette geçirmek değil, olay zamanımızı internette boş geçirmek. 2 3 dakikanızı yeni bir dilden kelimeler öğrenerek geçirin ya da sosyal medya da kendi hayatlarını paylaşan insanlarla kendi hayatlarınızı kıyaslayın. İşte internetin o ince çizgisi de budur. İnterneti doğru kullanırsanız adeta eliniz de bir cevher tutuyor olursunuz ama doğru kullanmazsanız o zaman düştüğünüz çukurda yardımı gökte değil de yere bakarak arıyor olursunuz.

İnternet için ilk sorulması gereken soru ekranda ki zaman süremi azaltmalı mıyım olmamalı. Sorulması gereken soru, ekranda geçirdiğim bu vakti nasıl hayatıma bir şeyler katarak geçiririm olmalı. Size bu mecralardan uzak durun diye bir tavsiye asla veremem zaten çünkü bu yazdığım makaleyi bile internetten okuyorsunuz. Ama size şunu tavsiye edebilirim kendinizi sosyal medyaya kaptırmayın. Eğer kaptırırsanız o zaman çoktan çukurdasınızdır.

İnternet Kullananlar Dikkat

Yapmanız gereken bir hedef belirlemek. Mesela eski tarih konularını mı merak ediyorsunuz onu araştırın, tarih anlatan youtube videoları izleyin ya da takip edin. Kesinlikle bir kerecikten bir şey olmaz diye bugün şunu yaptım arabamla şuraya gittim diye hayatı mükemmelmiş gizi sizlere sunan insanların videolarını izlemeyin. O zaman asıl hedefinizden uzaklaşıp kendinizi yine başka insanların hayatını izliyor bulursunuz. Ve inanın size en ufak getirisi dahi yoktur.

Elinizde ki cevheri sıkı tutun, sakın amacınızdan vazgeçmeyin ve her zaman interneti doğru kullanın. İlerde görürsünüz ki önünüzde ki taşlar birer birer yok olmuş.