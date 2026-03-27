Osmangazi Köprüsü’nden atlayarak hayatını kaybeden kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlenmişti. Olay sırasında çevredeki vatandaşların ikna çabaları sonuç vermemiş, Karaaslan’ın atladığı anlar ise saniye saniye görüntülenmişti. Genç fenomenin bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kübra Karaaslan’ın ölümünün ardından babası İmam Osman Şevket Karaaslan ilk kez konuştu. Karaaslan, kızının TikTok’ta canlı yayın açıp erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca anlattığını belirttiği öğrenildi.

İmam Karaaslan’ın yakın çevresindekilere "Kızımın TikTok’ta canlı yayın açıp, erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca ona anlattım, onu düzeltmek için çok çaba gösterdim. Ama sözüme kulak vermedi. Kader böyleymiş” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.