Apple, iPhone 17 serisiyle ilgili planlarını değiştirdi. Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre, iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinden önce (analistler iPhone 16'nın 10 Eylül'de tanıtılacağını öngörüyor), Apple, iPhone 17 serisi için yeni bir model olan iPhone 17 'Air' üzerinde çalışıyor. Gurman, iPhone 17 Air'in standart ve 'Pro' modelleri arasında konumlanacağını, ancak daha yüksek fiyatlı olabileceğini belirtti.

iPhone 17 Air'in, Pro modelleri kadar üst düzey özelliklere sahip olmayacağı, ancak daha şık bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Gurman, bu modelin görünümüne odaklanan kullanıcılara yönelik olacağını, performans ya da işlem gücünden ziyade tasarımın ön planda olacağını vurguladı. iPhone 17 Air'in, 'mini' ve 'Plus' markalı iPhone'lardan daha büyük bir başarı yakalayabileceği öngörülüyor.

Gurman'a göre, iPhone 17 Air'in başarılı olması durumunda, Apple bu tasarımı diğer modellerine de taşıyabilir. Ayrıca, daha önce sızıntılarda iPhone 17 Air'in adı iPhone 17 Slim olarak geçiyordu.