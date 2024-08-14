Hangi Ülkenin: Japonya

Yerel İsmi: Isuzu Jidōsha Kabushiki-Kaisha

Kuruluş Tarihi: 30 Mart 1934

Genel Müdürlüğü: Shinagawa-ku, Tokyo, Japonya

Önemli Kişiler: Susumu Hosoi (Yönetim Kurulu Başkanı) Masanori Katayama (Başkan)

Ürünleri: Ticari araçlar, dizel motorlar

Çalışan Sayısı: 7.769

Resmi Sitesi: www.isuzu.com.tr

Isuzu Hakkında Bilgi

Isuzu Motors şirketi, ticari araçlar ve dizel motor üretimi yapmaktadır. Isuzu’nun ana faaliyet alanı ticari araçların ve dizel motorların üretim ve satışını yapmaktadır.

Isuzu markasının yan kuruluşları; Türk ortak girişimcisi (Anadolu Grup), Rus ortak girişimcisi (Sollers-Isuzu) Hindistan ortak girişimcisi (ESM Isuzu), Çin ortak girişimcisi (Jianxi Isuzu Motors), Isuzu Astra Motor Endonezya, Malezya Isuzu, Isuzu İngiltere, Isuzu Güney Afrika, Isuzu Filipinler, Tayvan Isuzu Motors, Isuzu Vietnam, Isuzu Motors Hindistan.

2009 yılına kadar Isuzu markası, 21 milyon dizel motor üretmeyi başarmıştır.

Isuzu Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Isuzu Markasının Modelleri

Mevcut binek araç ve SUV üretimi

2002–mevcut, D-Max Kamyonet, bir en çok satan dizel satılıyor çoğunluğun Isuzu pazarları hariç (Kuzey Amerika)

2011–günümüz Isuzu D-Max İkinci Nesil

2013–günümüz Isuzu Mu-X Halefi Isuzu Mu-7, gelişmiş ülkelerden Isuzu D-Max

Eski binek araç ve SUV üretimi

1953-1962, Minx, Isuzu üretilen Hillman Minx altında lisans

1961-1966, Bellel sedan

1963-1973, Bellett sedan (PR10/20) ve İki Kapılı GT (PR90 & PR91)

1967-1983, Isuzu Florian

1968-1981, 117 Coupe

1974-2000, İkizler/I-Mark/Kalemi sedan

1983-1992, Via/Impulse/Fırtına hatchback

1983-2002, Aska sedan

1983-2002, Trooper orta ölçekli SUV

1983-1995, Isuzu P getiriyorum ve TF model Japonya dahili 1987-1991, BİZİ inşa 1991-1995

1989-1994, Amigo kompakt SUV (İlk nesil)

1991-2004, Rodeo orta boy SUV da adıyla olarak Honda Pasaport

1991–günümüz, Panter, bir van satılıyor Endonezya, satılan olarak Isuzu Hi-Lander / Rüzgar olarak Filipinler, ayrıca satılan boyunca ASEANve Hindistan gibi Chevrolet Tavera

1988 yılında mezun oldu, Isuzu Oasis minibüs, bir adıyla Honda Odyssey

1971, Isuzu Hombre kamyonet, bir adıyla Chevrolet Yani

1996’dan 2001’e, Isuzu Köşe sedan

İ, Amigo/Rodeo Spor kompakt SUV (İkinci nesil)

1999-2001, VehiCROSS halo SUV

2000-2002, Axiom orta ölçekli SUV

2002-2008, üst çıkıntısı Orta ölçekli SUV, bir adıyla GMC Elçisi

2006-2008, ı-280/ı-350 kamyonet (bir ürünün işbirliği geliştirdi D-Max platformu Isuzu satar yurtdışı) I-290/I-370 daha sonra

2004-2013, Isuzu MU-7 Orta boy SUV geliştiği Isuzu D-Max bu satış sadece Tayland, Filipinler, Hindistan ve Çin.

Mevcut Ticari Modelleri

Elf – Işık Görev Kamyon (N-Serisi)

İleri – Orta Görev Kamyon (F-Serisi)

Giga – Ağır Kamyon (C Serisi, E-Serisi)

Gala – Ağır Otobüs

Gala Mio – Orta Hizmet Otobüs

Erga – Düşük Güverte Ağır Otobüs

Erga-J – Ağır Otobüs

Erga Mio – Düşük Güverte Orta Hizmet Otobüs

Yolculuk – Hafif Yük Otobüs

Yolculuk-J – Orta Hizmet Otobüs

Reach – ticari van sunan üzerinden yüzde 35 daha fazla yakıt verimliliği ve montajı ile Utilimaster Corporation

Eski Ticari Araç Modeli

H-Serisi – Ağır Kamyon Birleşik Devletleri (yalnızca Adıyla gelen GMC Topkick ve Chevrolet Kodiak)

Yarış Arabaları

1969 R7, Grup 7 yarış arabası

1970 Bellett R6, Grup 6 yarış arabası

Konsept Otomobilleri

1970 Bellett MX1600

1983 COA

1985 COA-II

1987 COA III, DÖRT orta motor coupe

1989 Costa

1989 MultiCROSS

1989 4200R

1991 Como, bir pikaptarzı bir crossover ile bir Lotus Formula 1 motoru (ismi daha sonra kullanılan adıyla Nissan Caravan E25 üretilen 2001)

1991 Nagisa

1991 Terraza

1993 XU-1

1993 VehiCROSS

1995 Ortaçağ Kulesi

1995 Aisance

1997 VX-2

1997 Isuzu Zaccar

1999 Isuzu VX-O2

1999 Devrimci Araç-KAİ

1999 ZXC

2000 Isuzu VX-4

2001 Zen

2001 GBX

Otobüs Modelleri (Filipinler)

LV314K

LV314L

CJM470

CJM500

LT132

LV423

LV123

PABFTR33PLB

FTR33P

FTR45

PABFVR33P

Otobüs Modelleri (Tayland)

CQA650A/T

JCR600YZNN

LT112P

LV223S

LV423R

LV486R

LV771

MT111QB

Isuzu hangi ülkenin vasıta markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Hangi Ülkenin: Japonya

Yerel İsmi: Isuzu Jidōsha Kabushiki-Kaisha

Kuruluş Tarihi: 30 Mart 1934

Genel Müdürlüğü: Shinagawa-ku, Tokyo, Japonya

Önemli Kişiler: Susumu Hosoi (Yönetim Kurulu Başkanı) Masanori Katayama (Başkan)

Ürünleri: Ticari araçlar, dizel motorlar

Çalışan Sayısı: 7.769

Resmi Sitesi: www.isuzu.com.tr

Isuzu Hakkında Bilgi

Isuzu Motors şirketi, ticari araçlar ve dizel motor üretimi yapmaktadır. Isuzu’nun ana faaliyet alanı ticari araçların ve dizel motorların üretim ve satışını yapmaktadır.

Isuzu markasının yan kuruluşları; Türk ortak girişimcisi (Anadolu Grup), Rus ortak girişimcisi (Sollers-Isuzu) Hindistan ortak girişimcisi (ESM Isuzu), Çin ortak girişimcisi (Jianxi Isuzu Motors), Isuzu Astra Motor Endonezya, Malezya Isuzu, Isuzu İngiltere, Isuzu Güney Afrika, Isuzu Filipinler, Tayvan Isuzu Motors, Isuzu Vietnam, Isuzu Motors Hindistan.

2009 yılına kadar Isuzu markası, 21 milyon dizel motor üretmeyi başarmıştır.

Isuzu Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Isuzu Markasının Modelleri

Mevcut binek araç ve SUV üretimi

2002–mevcut, D-Max Kamyonet, bir en çok satan dizel satılıyor çoğunluğun Isuzu pazarları hariç (Kuzey Amerika)

2011–günümüz Isuzu D-Max İkinci Nesil

2013–günümüz Isuzu Mu-X Halefi Isuzu Mu-7, gelişmiş ülkelerden Isuzu D-Max

Eski binek araç ve SUV üretimi

1953-1962, Minx, Isuzu üretilen Hillman Minx altında lisans

1961-1966, Bellel sedan

1963-1973, Bellett sedan (PR10/20) ve İki Kapılı GT (PR90 & PR91)

1967-1983, Isuzu Florian

1968-1981, 117 Coupe

1974-2000, İkizler/I-Mark/Kalemi sedan

1983-1992, Via/Impulse/Fırtına hatchback

1983-2002, Aska sedan

1983-2002, Trooper orta ölçekli SUV

1983-1995, Isuzu P getiriyorum ve TF model Japonya dahili 1987-1991, BİZİ inşa 1991-1995

1989-1994, Amigo kompakt SUV (İlk nesil)

1991-2004, Rodeo orta boy SUV da adıyla olarak Honda Pasaport

1991–günümüz, Panter, bir van satılıyor Endonezya, satılan olarak Isuzu Hi-Lander / Rüzgar olarak Filipinler, ayrıca satılan boyunca ASEANve Hindistan gibi Chevrolet Tavera

1988 yılında mezun oldu, Isuzu Oasis minibüs, bir adıyla Honda Odyssey

1971, Isuzu Hombre kamyonet, bir adıyla Chevrolet Yani

1996’dan 2001’e, Isuzu Köşe sedan

İ, Amigo/Rodeo Spor kompakt SUV (İkinci nesil)

1999-2001, VehiCROSS halo SUV

2000-2002, Axiom orta ölçekli SUV

2002-2008, üst çıkıntısı Orta ölçekli SUV, bir adıyla GMC Elçisi

2006-2008, ı-280/ı-350 kamyonet (bir ürünün işbirliği geliştirdi D-Max platformu Isuzu satar yurtdışı) I-290/I-370 daha sonra

2004-2013, Isuzu MU-7 Orta boy SUV geliştiği Isuzu D-Max bu satış sadece Tayland, Filipinler, Hindistan ve Çin.

Mevcut Ticari Modelleri

Elf – Işık Görev Kamyon (N-Serisi)

İleri – Orta Görev Kamyon (F-Serisi)

Giga – Ağır Kamyon (C Serisi, E-Serisi)

Gala – Ağır Otobüs

Gala Mio – Orta Hizmet Otobüs

Erga – Düşük Güverte Ağır Otobüs

Erga-J – Ağır Otobüs

Erga Mio – Düşük Güverte Orta Hizmet Otobüs

Yolculuk – Hafif Yük Otobüs

Yolculuk-J – Orta Hizmet Otobüs

Reach – ticari van sunan üzerinden yüzde 35 daha fazla yakıt verimliliği ve montajı ile Utilimaster Corporation

Eski Ticari Araç Modeli

H-Serisi – Ağır Kamyon Birleşik Devletleri (yalnızca Adıyla gelen GMC Topkick ve Chevrolet Kodiak)

Yarış Arabaları

1969 R7, Grup 7 yarış arabası

1970 Bellett R6, Grup 6 yarış arabası

Konsept Otomobilleri

1970 Bellett MX1600

1983 COA

1985 COA-II

1987 COA III, DÖRT orta motor coupe

1989 Costa

1989 MultiCROSS

1989 4200R

1991 Como, bir pikaptarzı bir crossover ile bir Lotus Formula 1 motoru (ismi daha sonra kullanılan adıyla Nissan Caravan E25 üretilen 2001)

1991 Nagisa

1991 Terraza

1993 XU-1

1993 VehiCROSS

1995 Ortaçağ Kulesi

1995 Aisance

1997 VX-2

1997 Isuzu Zaccar

1999 Isuzu VX-O2

1999 Devrimci Araç-KAİ

1999 ZXC

2000 Isuzu VX-4

2001 Zen

2001 GBX

Otobüs Modelleri (Filipinler)

LV314K

LV314L

CJM470

CJM500

LT132

LV423

LV123

PABFTR33PLB

FTR33P

FTR45

PABFVR33P

Otobüs Modelleri (Tayland)

CQA650A/T

JCR600YZNN

LT112P

LV223S

LV423R

LV486R

LV771

MT111QB

Isuzu hangi ülkenin vasıta markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.