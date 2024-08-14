Hangi Ülkenin: Japonya
Yerel İsmi: Isuzu Jidōsha Kabushiki-Kaisha
Kuruluş Tarihi: 30 Mart 1934
Genel Müdürlüğü: Shinagawa-ku, Tokyo, Japonya
Önemli Kişiler: Susumu Hosoi (Yönetim Kurulu Başkanı) Masanori Katayama (Başkan)
Ürünleri: Ticari araçlar, dizel motorlar
Çalışan Sayısı: 7.769
Resmi Sitesi: www.isuzu.com.tr
Isuzu Hakkında Bilgi
Isuzu Motors şirketi, ticari araçlar ve dizel motor üretimi yapmaktadır. Isuzu’nun ana faaliyet alanı ticari araçların ve dizel motorların üretim ve satışını yapmaktadır.
Isuzu markasının yan kuruluşları; Türk ortak girişimcisi (Anadolu Grup), Rus ortak girişimcisi (Sollers-Isuzu) Hindistan ortak girişimcisi (ESM Isuzu), Çin ortak girişimcisi (Jianxi Isuzu Motors), Isuzu Astra Motor Endonezya, Malezya Isuzu, Isuzu İngiltere, Isuzu Güney Afrika, Isuzu Filipinler, Tayvan Isuzu Motors, Isuzu Vietnam, Isuzu Motors Hindistan.
2009 yılına kadar Isuzu markası, 21 milyon dizel motor üretmeyi başarmıştır.
Isuzu Hangi Ülkenin
Cevap: Japonya
Isuzu Markasının Modelleri
Mevcut binek araç ve SUV üretimi
2002–mevcut, D-Max Kamyonet, bir en çok satan dizel satılıyor çoğunluğun Isuzu pazarları hariç (Kuzey Amerika)
2011–günümüz Isuzu D-Max İkinci Nesil
2013–günümüz Isuzu Mu-X Halefi Isuzu Mu-7, gelişmiş ülkelerden Isuzu D-Max
Eski binek araç ve SUV üretimi
1953-1962, Minx, Isuzu üretilen Hillman Minx altında lisans
1961-1966, Bellel sedan
1963-1973, Bellett sedan (PR10/20) ve İki Kapılı GT (PR90 & PR91)
1967-1983, Isuzu Florian
1968-1981, 117 Coupe
1974-2000, İkizler/I-Mark/Kalemi sedan
1983-1992, Via/Impulse/Fırtına hatchback
1983-2002, Aska sedan
1983-2002, Trooper orta ölçekli SUV
1983-1995, Isuzu P getiriyorum ve TF model Japonya dahili 1987-1991, BİZİ inşa 1991-1995
1989-1994, Amigo kompakt SUV (İlk nesil)
1991-2004, Rodeo orta boy SUV da adıyla olarak Honda Pasaport
1991–günümüz, Panter, bir van satılıyor Endonezya, satılan olarak Isuzu Hi-Lander / Rüzgar olarak Filipinler, ayrıca satılan boyunca ASEANve Hindistan gibi Chevrolet Tavera
1988 yılında mezun oldu, Isuzu Oasis minibüs, bir adıyla Honda Odyssey
1971, Isuzu Hombre kamyonet, bir adıyla Chevrolet Yani
1996’dan 2001’e, Isuzu Köşe sedan
İ, Amigo/Rodeo Spor kompakt SUV (İkinci nesil)
1999-2001, VehiCROSS halo SUV
2000-2002, Axiom orta ölçekli SUV
2002-2008, üst çıkıntısı Orta ölçekli SUV, bir adıyla GMC Elçisi
2006-2008, ı-280/ı-350 kamyonet (bir ürünün işbirliği geliştirdi D-Max platformu Isuzu satar yurtdışı) I-290/I-370 daha sonra
2004-2013, Isuzu MU-7 Orta boy SUV geliştiği Isuzu D-Max bu satış sadece Tayland, Filipinler, Hindistan ve Çin.
Mevcut Ticari Modelleri
Elf – Işık Görev Kamyon (N-Serisi)
İleri – Orta Görev Kamyon (F-Serisi)
Giga – Ağır Kamyon (C Serisi, E-Serisi)
Gala – Ağır Otobüs
Gala Mio – Orta Hizmet Otobüs
Erga – Düşük Güverte Ağır Otobüs
Erga-J – Ağır Otobüs
Erga Mio – Düşük Güverte Orta Hizmet Otobüs
Yolculuk – Hafif Yük Otobüs
Yolculuk-J – Orta Hizmet Otobüs
Reach – ticari van sunan üzerinden yüzde 35 daha fazla yakıt verimliliği ve montajı ile Utilimaster Corporation
Eski Ticari Araç Modeli
H-Serisi – Ağır Kamyon Birleşik Devletleri (yalnızca Adıyla gelen GMC Topkick ve Chevrolet Kodiak)
Yarış Arabaları
1969 R7, Grup 7 yarış arabası
1970 Bellett R6, Grup 6 yarış arabası
Konsept Otomobilleri
1970 Bellett MX1600
1983 COA
1985 COA-II
1987 COA III, DÖRT orta motor coupe
1989 Costa
1989 MultiCROSS
1989 4200R
1991 Como, bir pikaptarzı bir crossover ile bir Lotus Formula 1 motoru (ismi daha sonra kullanılan adıyla Nissan Caravan E25 üretilen 2001)
1991 Nagisa
1991 Terraza
1993 XU-1
1993 VehiCROSS
1995 Ortaçağ Kulesi
1995 Aisance
1997 VX-2
1997 Isuzu Zaccar
1999 Isuzu VX-O2
1999 Devrimci Araç-KAİ
1999 ZXC
2000 Isuzu VX-4
2001 Zen
2001 GBX
Otobüs Modelleri (Filipinler)
LV314K
LV314L
CJM470
CJM500
LT132
LV423
LV123
PABFTR33PLB
FTR33P
FTR45
PABFVR33P
Otobüs Modelleri (Tayland)
CQA650A/T
JCR600YZNN
LT112P
LV223S
LV423R
LV486R
LV771
MT111QB
Isuzu hangi ülkenin vasıta markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Hangi Ülkenin: Japonya
Yerel İsmi: Isuzu Jidōsha Kabushiki-Kaisha
Kuruluş Tarihi: 30 Mart 1934
Genel Müdürlüğü: Shinagawa-ku, Tokyo, Japonya
Önemli Kişiler: Susumu Hosoi (Yönetim Kurulu Başkanı) Masanori Katayama (Başkan)
Ürünleri: Ticari araçlar, dizel motorlar
Çalışan Sayısı: 7.769
Resmi Sitesi: www.isuzu.com.tr
Isuzu Hakkında Bilgi
Isuzu Motors şirketi, ticari araçlar ve dizel motor üretimi yapmaktadır. Isuzu’nun ana faaliyet alanı ticari araçların ve dizel motorların üretim ve satışını yapmaktadır.
Isuzu markasının yan kuruluşları; Türk ortak girişimcisi (Anadolu Grup), Rus ortak girişimcisi (Sollers-Isuzu) Hindistan ortak girişimcisi (ESM Isuzu), Çin ortak girişimcisi (Jianxi Isuzu Motors), Isuzu Astra Motor Endonezya, Malezya Isuzu, Isuzu İngiltere, Isuzu Güney Afrika, Isuzu Filipinler, Tayvan Isuzu Motors, Isuzu Vietnam, Isuzu Motors Hindistan.
2009 yılına kadar Isuzu markası, 21 milyon dizel motor üretmeyi başarmıştır.
Isuzu Hangi Ülkenin
Cevap: Japonya
Isuzu Markasının Modelleri
Mevcut binek araç ve SUV üretimi
2002–mevcut, D-Max Kamyonet, bir en çok satan dizel satılıyor çoğunluğun Isuzu pazarları hariç (Kuzey Amerika)
2011–günümüz Isuzu D-Max İkinci Nesil
2013–günümüz Isuzu Mu-X Halefi Isuzu Mu-7, gelişmiş ülkelerden Isuzu D-Max
Eski binek araç ve SUV üretimi
1953-1962, Minx, Isuzu üretilen Hillman Minx altında lisans
1961-1966, Bellel sedan
1963-1973, Bellett sedan (PR10/20) ve İki Kapılı GT (PR90 & PR91)
1967-1983, Isuzu Florian
1968-1981, 117 Coupe
1974-2000, İkizler/I-Mark/Kalemi sedan
1983-1992, Via/Impulse/Fırtına hatchback
1983-2002, Aska sedan
1983-2002, Trooper orta ölçekli SUV
1983-1995, Isuzu P getiriyorum ve TF model Japonya dahili 1987-1991, BİZİ inşa 1991-1995
1989-1994, Amigo kompakt SUV (İlk nesil)
1991-2004, Rodeo orta boy SUV da adıyla olarak Honda Pasaport
1991–günümüz, Panter, bir van satılıyor Endonezya, satılan olarak Isuzu Hi-Lander / Rüzgar olarak Filipinler, ayrıca satılan boyunca ASEANve Hindistan gibi Chevrolet Tavera
1988 yılında mezun oldu, Isuzu Oasis minibüs, bir adıyla Honda Odyssey
1971, Isuzu Hombre kamyonet, bir adıyla Chevrolet Yani
1996’dan 2001’e, Isuzu Köşe sedan
İ, Amigo/Rodeo Spor kompakt SUV (İkinci nesil)
1999-2001, VehiCROSS halo SUV
2000-2002, Axiom orta ölçekli SUV
2002-2008, üst çıkıntısı Orta ölçekli SUV, bir adıyla GMC Elçisi
2006-2008, ı-280/ı-350 kamyonet (bir ürünün işbirliği geliştirdi D-Max platformu Isuzu satar yurtdışı) I-290/I-370 daha sonra
2004-2013, Isuzu MU-7 Orta boy SUV geliştiği Isuzu D-Max bu satış sadece Tayland, Filipinler, Hindistan ve Çin.
Mevcut Ticari Modelleri
Elf – Işık Görev Kamyon (N-Serisi)
İleri – Orta Görev Kamyon (F-Serisi)
Giga – Ağır Kamyon (C Serisi, E-Serisi)
Gala – Ağır Otobüs
Gala Mio – Orta Hizmet Otobüs
Erga – Düşük Güverte Ağır Otobüs
Erga-J – Ağır Otobüs
Erga Mio – Düşük Güverte Orta Hizmet Otobüs
Yolculuk – Hafif Yük Otobüs
Yolculuk-J – Orta Hizmet Otobüs
Reach – ticari van sunan üzerinden yüzde 35 daha fazla yakıt verimliliği ve montajı ile Utilimaster Corporation
Eski Ticari Araç Modeli
H-Serisi – Ağır Kamyon Birleşik Devletleri (yalnızca Adıyla gelen GMC Topkick ve Chevrolet Kodiak)
Yarış Arabaları
1969 R7, Grup 7 yarış arabası
1970 Bellett R6, Grup 6 yarış arabası
Konsept Otomobilleri
1970 Bellett MX1600
1983 COA
1985 COA-II
1987 COA III, DÖRT orta motor coupe
1989 Costa
1989 MultiCROSS
1989 4200R
1991 Como, bir pikaptarzı bir crossover ile bir Lotus Formula 1 motoru (ismi daha sonra kullanılan adıyla Nissan Caravan E25 üretilen 2001)
1991 Nagisa
1991 Terraza
1993 XU-1
1993 VehiCROSS
1995 Ortaçağ Kulesi
1995 Aisance
1997 VX-2
1997 Isuzu Zaccar
1999 Isuzu VX-O2
1999 Devrimci Araç-KAİ
1999 ZXC
2000 Isuzu VX-4
2001 Zen
2001 GBX
Otobüs Modelleri (Filipinler)
LV314K
LV314L
CJM470
CJM500
LT132
LV423
LV123
PABFTR33PLB
FTR33P
FTR45
PABFVR33P
Otobüs Modelleri (Tayland)
CQA650A/T
JCR600YZNN
LT112P
LV223S
LV423R
LV486R
LV771
MT111QB
Isuzu hangi ülkenin vasıta markasıdır adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.