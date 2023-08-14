Bilecik’te afet risklerini belirlemek ve afet risklerini azaltarak can ve mal kabını asgari düzeye indirmek amacıyla ‘İl Afet Risk Azaltma Planı 2023 Yılı 2. Dönem Eylem İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik’te Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel başkanlığında düzenlenen toplantı, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylemlerinden sorumlu kurum kuruluş temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Bilecik AFAD toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda İl Müdürü Demirel, Bilecik’te meydana gelebilecek afetler ve olaylarla ilgili İRAP hazırlık çalışmalarını anlattı. Sonrasında İRAP 5’inci modülünde belirlenen eylemler teker teker değerlendirilerek eylemlerin güncellemeleri gerçekleştirildi.