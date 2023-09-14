Edinilen bilgilere göre, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Hüseyin Pirinççi, iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla fabrikadaki makinelerle ilgili bir video çekti. Videoda, şu sözleri dile getirdi: "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bastığınız zaman kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar’ Ne yazık ki, Hüseyin Pirinççi'nin bu uyarılarından sadece 2 gün sonra aynı makinede korkunç bir iş kazası yaşandı. Afyonkarahisar'daki kazada bacağını kaybeden genç adam, acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Pirinççi'nin cenazesi, Karaaslan köyünde toprağa verildi.