Temsilcimiz İnegölspor GMC Kastamonuspor’dan sağ bek oyuncusu 21 yaşındaki Yusuf Talum’u transfer etti.

Transfer çalışmalarına devam eden temsilcimiz İnegölspor, GMC Kastamonuspor’dan 21 yaşındaki Sağbek Yusuf Talum’u transfer etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan yeni transfer Yusuf Talum “Çok önemli bir camiaya geldim. İnegölspor bu liglerde adı olan önemli bir kulüp. Bende bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümle çalışacağım. Burada olmaktan çok mutluyum anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.

İnegölspor alt yapı ve taraftar sorumlusu Turhan Albamba ise “Bir yandan kulübümüze ekonomik gelir sağlamak adına yönetim kurulumuz ve başkanımız yoğun bir mücadele verirken diğer yandan da hedefimize ulaşma adına transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Bu doğrultuda 21 yaşındaki Yusuf Talum kardeşimiz ile sözleşme imzaladık. Yusuf kardeşimiz bordo beyaz formamız altında başarıya ulaşacağından şüphemiz yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun.” Dedi.

İbrahim Uslu