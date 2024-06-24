Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi, dik yamaçtan uçtu. İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzuyayla ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman içinde yol açma çalışmaları esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı. Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.