Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışmada katılımcılar, kentin doğal güzellikleri, turistik destinasyonları, tarihi ve kültürel mirası, şehir yaşamı ve gastronomi değerlerini konu alan videolar hazırlayabilecek. Instagram reels formatında hazırlanacak videoların dikey formatta ve en fazla 60 saniye uzunluğunda olması gerekiyor.

Son başvuru 14 Nisan

Yarışmaya katılmak isteyenler, hazırladıkları videoları Instagram hesaplarından paylaşarak yarışmaya dahil olabilecek. Katılımcıların paylaşım sırasında @kocaeliyikesfet hesabını etiketlemesi ve #gözlerinizeinanacaksınız etiketini kullanması gerekiyor. Son başvuru tarihinin 14 Nisan olduğu yarışmada sonuçlar 16 Nisan'da açıklanacak, ödül töreni ise 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri Turizm Haftası'nda verilecek. Yarışmanın ödülleri ise teknolojik ekipmanlardan oluşuyor. Buna göre birinciye GoPro veya DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, ikinciye DJI Neo Fly More Combo Drone, üçüncüye ise DJI Mic Mini 2 kişilik yaka mikrofonu seti verilecek.