Bayram tatili dolayısıyla vatandaşlar mesai çıkışıyla birlikte yola çıkmaya başladı. Ailesini ziyaret etmek ya da tatil beldelerine gitmek isteyenler, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nu kullanıyor. Trafikte akıcı bir yoğunluk yaşanırken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında denetimlerde bulunan Vali İlhami Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Aktaş, okulların ara tatile girmesiyle başlayan trafik hareketliliğinin kademeli olarak arttığını, ekiplerin vatandaşların sağ salim hedeflerine ulaşması için 24 saat esasına göre sahada olduğunu ifade etti. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 6 bin personelin bayram boyunca görev başında olacağını vurgulayan Vali Aktaş, asayiş ve trafik tedbirlerinin yanı sıra tarım ve ticaret il müdürlüklerinin de kendi alanlarında denetimlerini sürdüreceğini dile getirdi.

'Vatandaşlarımıza hiçbir şekilde radar tuzağı kurulmayacaktır'

Sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Vali Aktaş, şunları kaydetti:

'Bu süreçte vatandaşlarımıza rehberlik edilecek. Radar noktalarımız, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de önceden görülebilir şekilde belirlenmiştir. Vatandaşlarımıza hiçbir şekilde radar tuzağı kurulmayacaktır. Ancak vatandaşlarımızdan hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Özellikle hız kurallarına riayet etmeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve genel trafik kurallarına uymaları büyük önem taşıyor.'

'Trafik yoğunluğu kademeli olarak artıyor'

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Aktaş, 'Şu an için Kocaeli güzergahında aşırı bir trafik yoğunluğu bulunmuyor ancak tatilin başlamasıyla birlikte bir miktar artış bekliyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte aslında geçen hafta itibarıyla bir hareketlilik başlamıştı. Bu nedenle trafik yoğunluğu kademeli olarak artıyor. Özellikle öğleden sonra Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda artış gözlemleniyor' dedi.