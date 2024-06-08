Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinde bu hafta Nil Karaibrahimgil sahne aldı.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinde bu hafta Nil Karaibrahimgil sahne aldı. Türk pop müziğinin özgün isimlerinden Nil Karaibrahimgil, “Burası İstanbul”, “Pırlanta” ve “Kanatlarım Var Ruhumda” gibi sevilen şarkılarıyla konserine başladı. 1,5 saat sahnede kalan Karaibrahimgil, “Seviyorum Sevmiyorum”, “Akbaba”, “Peri”, “XL” ve oğlu için yazdığı “Benden Sana” gibi hafızalarda yer etmiş şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi.