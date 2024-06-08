Vestel, elektrik-elektronik sektöründe 26’ncı kez en çok ihracat gerçekleştiren şirket ödülünü aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. 2023’te gerçekleştirdiği yaklaşık 2,4 milyar dolarlık ihracatla elektrik-elektronik sektöründeki birinciliğini bu yıl da koruyan Vestel, bu alanda 26’ncı defa şampiyonluğu üstlendi. Bugün yüzde 63’e ulaşan ihracat oranıyla, dünyanın 160’tan fazla ülkesine ürün ve teknolojilerini götüren Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen ve Türkiye’de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamada da altıncı oldu.

Vestel’in genel sıralamadaki altıncılık ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu yaptığı konuşmada, “Kurulduğumuz günden bu yana bu topraklarda üreterek kazandığımızı yine bu topraklara değer katmak için kullanıyoruz. Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, bugün ürettiği ürün ve teknolojileri 160’ı aşkın ülkeye ulaştırarak ülkemizin adını dünyanın dört bir köşesine gururla taşıyor. Çeyrek asrı aşkın süredir ülkemizin aralıksız ihracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bundan sonra da ülke ekonomimiz için değer oluşturmaya, inovasyon ve kalite odaklı çalışmalarımızla dünya çapında büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Sektör birinciliği ödülünü ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan alan Vestel CEO’su Ergün Güler yaptığı açıklamada, “Vestel bugünden geleceğin dünyasına hazır bir şirket. Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç etmenin sorumluluğu ve bilinciyle hareket ediyor, her zaman daha iyisi için çalışıyoruz. İleri teknolojiye, inovasyona donanıma ve tasarıma yaptığımız yatırımlar sayesinde, global pazarda daha güçlü bir konumdayız. Bunun için 26 yıldır ihracat alanında sürdürdüğümüz başarıları daha da ileri noktalara taşıma gayesindeyiz. Bu yıl da kendi sektörümüzün ihracat şampiyonu, genel sıralamada ise altıncı olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için değer oluşturmaya, sürdürülebilir büyüme ve gelişim odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye kararlıyız" diye konuştu.