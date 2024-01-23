İş Sanat’ta Şubat ayı Wiener Concert-Verein ve kemancı Timothy Chooi’nin konseriyle başlıyor.

Sezon boyunca dünyaca ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan İş Sanat, konserlerden söyleşilere, dinletilerden çocuk oyunlarına uzanan dolu bir programı seyircisinin beğenisine sunmaya devam ediyor. İş Sanat’ta Şubat ayı Wiener Concert-Verein ve kemancı Timothy Chooi’nin konseriyle başlıyor.

Ünlü kemancı Timothy Chooi, Wiener Concert-Verein ile ilk kez İş Sanat’ta

Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan oda orkestrası Wiener Concert-Verein, 2019 yılı Queen Elisabeth Keman Yarışması birincilik ödülünün sahibi Timothy Chooi ile İş Sanat ev sahipliğinde 7 Şubat Çarşamba saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Antonn Dvok ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerinden oluşan konseri solistliği de üstlenen Timothy Chooi yönetiyor.

Konser öncesi ustalık sınıfı

İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinden bir gün önce Timothy Chooi, deneyimlerini genç müzisyenlerle paylaşacağı bir ustalık sınıfı düzenleyecek. Yapılacak başvurulardan seçilecek beş konservatuar öğrencisinin aktif olarak katılabileceği “Timothy Chooi Keman-Viyola Ustalık Sınıfı” için başvurular başladı.

Ustalık Sınıfı, 6 Şubat Salı, 17.00 - 19.00 saatlerinde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Black Box Salonu’nda yapılacak.

Ustalık sınıfına katılmak isteyen konservatuar öğrencileri, iletişim bilgileri ve performans videolarıyla birlikte özgeçmişlerini 1 Şubat 2024 tarihine kadar [email protected] adresine iletebiliyor.

Dinleyici katılımı mekân kapasitesi ile sınırlı.

Pat Pat Patara Minikleri Patara Antik Kenti’ne doğru müzikli bir yolculuğa davet ediyor

İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara," küçük tiyatro severleri Şubat ayında İş Kuleleri Salonu’na davet ediyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği, Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, seyircilerine eğlenceli bir macera sunacak. Oyun, 24 Şubat Cumartesi ve 25 Şubat Pazar günü saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

"Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır," bilmecesiyle başlayan oyunda arkeolog Aslı önderliğinde, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Patara Antik Kenti’nin esrarengiz atmosferinde eşsiz bir yolculuğa çıkar.

Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmaz yer alıyor. Müziklerini Tolga Çebi’nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer’e ait.

4 yaş ve üzeri izleyiciler için önerilen oyun, tarihin merak ve heyecan dolu sürprizleriyle küçük tiyatro severleri buluşturacak.

Biletler Maximum Kart sahiplerine indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için uygun fiyattan satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek.

Nezihe Meriç’in hikâyeleri bu ayki dinletinin konuğu

İş Sanat’ın edebiyatla müziği bir araya getirdiği dinletilerinde bu ay Nezihe Meriç’in beş hikâyesi yer alacak. “Yeşil, dalga dalga gölgeleniyor” başlıklı dinleti 19 Şubat, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda edebiyatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından biri olan Nezihe Meriç’in "Çalgıcı", "Bazıları", "Kapalı Öykü-1", "Işın", "Sepetli Kadın" hikâyelerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz seslendirilecek. Eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle bir arada sunulan hikâyeleri, Atilla Birkiye düzenledi ve Mehmet Birkiye sahneye uyguladı. Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletiye Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

Parlayan Yıldızlar Konserleri İş Sanat’ta devam ediyor

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri 12 Şubat akşamı Ahmet Efe Demirer (piyano), Elif Su Yalın (çello), 26 Şubat akşamı ise Erinç Yorgancıoğlu (korno) ve Batu Yıldırım (piyano) ile devam ediyor. Konserler saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor.

BlackBox’ta Şubat ayı şiir, edebiyat ve arkeolojiyle dolu

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde bulunan BlackBox Salonu’nda bu ay şiir, edebiyat ve arkeoloji ile dolu bir program izleyicisini bekliyor. Antik kentlerin kazı başkanları ile tarihi ve kültürel bir yolculuk sunan arkeoloji serisinde bu kez Teos Antik Kenti Kazı Başkanı Musa Kadıoğlu’nu ağırlıyor. 8 Şubat Perşembe 17.00’de gerçekleşecek Teos’un İzinde etkinliği tarih ve arkeoloji meraklılarını bekliyor.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özenle seçilen eserlerin hikâyelerine Gül İrepoğlu’nun anlatımıyla değinilen etkinlikte bu ay İbrahim Çallı’nın Gül Koklayan Kadın’ını konuşulacak. Şiir Gibi: Gül Koklayan Kadın 15 Şubat Perşembe günü 17.00’de BlackBox’ta olacak.

Onur Caymaz ile edebiyatımızın önde gelen şairlerin yaşamlarına, şiirlerine ve anılarına konuk olacağınız Müzede Şiir Var 23 Şubat’ta Orhan Veli ile devam ediyor. “İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim Kapalı” dizelerinin sahibi, efsane şairi yakından tanımak isteyen sanatseverler davetli. BlackBox etkinlik biletlerine için Biletix.com.tr adresinden ulaşıldığı belirtildi.

İş Sanat’ta bu ay iki yeni sergi

Resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla konularını yorumlayan sanatçı Oktay Anılanmert’in Sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 9 Ocak 2024’de açıldı. 2018 yılında kaybettiğimiz sanatçının geçmiş yıllarda açtığı sergilerinden bir seçki ile oluşturulan sergi İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında bulunan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 1 Temmuz’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

İstanbul, Levent’te bulunan Kibele Sanat Galerisi ise Hamit Görele’nin retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Kişisel sanat anlayışında renk ve geometrinin bir uyum içerisinde olduğuna inanan ve eserlerinde de sıkça bu uyuma yer veren Hamit Görele’nin eserleri 1 Nisan’a kadar ücretsiz izlenebilir.

İş Sanat’ta Klasik müzik konserleri devam ediyor

İş Sanat 5 Mart Salı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile piyanist Rüya Taner’i sahnesinde ağırlıyor. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu ile W.A.Mozart ve Felix Mendelssohn’dan eserler yer alıyor.

Üreticilikte sınır tanımayan, keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven and More” (Beethoven ve Daha Fazlası) başlıklı konserle İstanbul seyircisinin kalbini fethedecek.

Beethoven’ın son eseri olan 9’uncu senfonisinin bestelenişinin 200. yılı vesilesiyle İş Sanat’a özel hazırlanan konserde bestecinin eserlerinin pusulasında Igudesman yeni rotalara yelken açacak. Igudesman’ın yönetimindeki 100 kişilik Romanian National Youth Orchestra, Boğaziçi Caz Korosu ve sürpriz isimler bu yolculukta sanatçıya eşlik edecek. Konser, 16 Nisan Salı saat 20.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

1923’te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü Türkiye ve Macaristan’da karşılıklı kültür yılı olarak çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu vesileyle İş Sanat, Nisan ayında özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinin kurduğu Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı ünlü kemancı Gwendolyn Masin’i 17 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.