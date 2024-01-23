Tekirdağ’da öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli şekilde gerçekleştirmeleri için düzenlenen Süleymanpaşa Belediyesi Yarıyıl Tatil Şenliği, çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Beş gün boyunca sürecek olan şenlikte binlerce öğrenci eğlenceli etkinliklere katılarak tatillerini değerlendirecek.

Süleymanpaşa Belediyesinin her yarıyıl tatil döneminde düzenlediği etkinlik, 22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde tamamen ücretsiz olarak düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yapacak olan şenliğin ilk günü Sihirli Orman isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Eğlenceye doyacaklar

Eğlenceli bilim gösterileri, tiyatro ve müzikallerle dolu beş günlük Yarıyıl Tatil Şenliği, çocuklara keyifli bir tatil yaşatırken, etkinliklerde sosyalleşme imkânı bulacak olan çocuklar yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı da bulacaklar.

“Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık"

Süleymanpaşa’da yaşayan çocuklara eğlenceli olduğu kadar eğitici ve verimli bir tatil geçirmeleri için destek olmak istediklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çocuklarımızın okul ve sosyal hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm ilkokul öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık, açtığımız sayısız kursla farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağladık, akademik destek verdik, çeşitli yarışmalarla sanata özendirdik, şehrimizi spor tesisleri ile donatarak boş zamanlarını geçirebilecekleri çok sayıda alternatif oluşturduk. Artık geleneksel hale getirdiğimiz yarıyıl şenliğimizle çocuklarımızı tatilde de yalnız bırakmıyoruz. Çocuk Tiyatrosu şenliğimiz, tüm çocuklarımıza açık ve tamamen ücretsiz olacak. Tüm kardeşlerimizi karne sevinçlerini birlikte yaşamak üzere şenliğimize davet ediyoruz” dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi fuayesinde Planetaryum gösterisi de çocuklara eğlence ve bilim dolu anlar yaşatacak.

Şenlik programı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tiyatro Şenliği bünyesinde gerçekleşecek olan etkinliklerin programı şöyle:

"22 Ocak Pazartesi: Sihirli Orman 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans. 23 Ocak Salı: Bilim Gösterisi 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans. 24 Ocak Çarşamba: Sevgi Ormanı 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans. 25 Ocak Perşembe: Alaaddin’in Sihirli Lambası 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans. 26 Ocak Cuma: Kukla Gösterisi 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans."