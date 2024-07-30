İş Sanat ağustos ayında da çocuklar için Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz atölyeler düzenliyor.

Yaz tatilinde çocukları sanat, üreticilik ve eğlence ile buluşturan İş Sanat, ağustos ayı için İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde atölyeler planladı. Farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan bu ücretsiz atölyelerde minik sanatseverler, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın müzeleri ve koleksiyonlarıyla tanışacak, sanatçıların eserlerini gözlemleyecek ve bu eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenecek atölyeler hakkında bilgi almak ve atölyelere ücretsiz kayıt yaptırmak için [email protected] (İstanbul) ve [email protected] (Ankara) adresleri ziyaret edilebilecek.