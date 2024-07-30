Hangi Ülkenin Başkenti: Anguilla

Nüfusu: 1.500

The Valley Hakkında Bilgi

Anguilla ülkesinin başkenti olan The Valley şehrinin nüfusu 1.500’dir. Bulunduğu adanın tek şehri olma özelliğine sahiptir. Anguilla Wallblake Havalimanı bu bölgede bulunmaktadır.

The Valley’de kolonyal bir tarzda kurulan birkaç bina vardır. Bunlar Saint Kitts’in kolonyal karargâh olduğu zamandan kalmadır. Mimari bakımdan da ilginç olan, 1783’te inşa edilen Wallblake House’dır. Bunun dışında Loblolly Gallery adında bir sanat galerisi ve Anguilla National Trust Museum vardır.

The Valley Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Anguilla