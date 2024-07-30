Hangi Ülkenin Başkenti: Anguilla
Nüfusu: 1.500
The Valley Hakkında Bilgi
Anguilla ülkesinin başkenti olan The Valley şehrinin nüfusu 1.500’dir. Bulunduğu adanın tek şehri olma özelliğine sahiptir. Anguilla Wallblake Havalimanı bu bölgede bulunmaktadır.
The Valley’de kolonyal bir tarzda kurulan birkaç bina vardır. Bunlar Saint Kitts’in kolonyal karargâh olduğu zamandan kalmadır. Mimari bakımdan da ilginç olan, 1783’te inşa edilen Wallblake House’dır. Bunun dışında Loblolly Gallery adında bir sanat galerisi ve Anguilla National Trust Museum vardır.
The Valley Hangi Ülkenin Başkenti
Cevap: Anguilla
Kaynak: Haber Merkezi