Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşların çıkabilecek yangınlara karşı duyarlı ve tedbirli olmaları isteyerek, "Yaz mevsimi dolayısıyla başta orman yangınları olmak üzere oluşabilecek afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulunan ekipler, herhangi uygunsuz ve olumsuz bir durumun ilgili birimlere iletin" denildi.