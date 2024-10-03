Türkiye’nin sanayi ve ekonomi alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlayan İsdemir kuruluşunun 54. yılını kutluyor. Hem uzun hem yassı çelik üreten şirket, son teknolojiye sahip üretim bantlarında imal ettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

Boru imalatı, gemi yapımı, inşaat ve imalat gibi birçok sektöre temel girdi sağlayan OYAK Maden Metalürji şirketlerinden İsdemir (İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.), 54’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Yapılan açıklamaya göre; 1970 yılında temeli atılan şirket, kurulduğu günden bu yana oluşturduğu ekosistem ile İskenderun’un yanı sıra Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. “Çevreye duyarlı üretim” ilkesi doğrultusunda karbon ayak izini azaltacak çalışmalar da gerçekleştiren şirket, sanayi ve kalkınmanın ana unsurlarından demir-çelik sektörünün dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Modern üretim tesisleri, çevre dostu teknolojileri ve yüksek kaliteli ürünleri ile demir-çelik sektöründe önemli bir rol üstlenen şirket, yaklaşık 5,8 milyon ton/yıl sıvı çelik, 3,5 milyon ton/yıl yassı ürün, 0,6 milyon ton/yıl kangal ve 2,5 milyon ton/yıl kütük nihai ürün kapasitesine sahip. Kütük, kangal, sıcak rulo ve slab üretimi gerçekleştirilen İsdemir’de; kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran ve benzol gibi yan ürünler de elde ediliyor.

Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği Net Sıfır Yol Haritası’nı 2024 yılının ilk günlerinde Erdemir ile birlikte açıklayan İsdemir, 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Erdemir ve İsdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022’ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor.

Erdemir ve İsdemir, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarını asgari yüzde 25 oranında azaltmak için 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 yıl sonuna kadar hayata geçirecek. Söz konusu yatırımlar kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da gerçekleştirilecek. Net Sıfır Yol Haritası kapsamında yapılacak yatırımlar ile Erdemir ve İsdemir’in ham çelik üretim kapasitesi de 2030 yıl sonuna kadar 13 milyon tona ulaşacak.

İskenderun’un yanı sıra ülke sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan İsdemir, demir-çelik sektöründe yaşanan hızlı dönüşüme uyum sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. 2024 yılında 79 milyon 500 bin dolarlık yatırım ile 1 milyon 200 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi’ni devreye alan şirket, 1. Yüksek Fırın yatırımında ise montaj ve test çalışmalarına devam ediyor.