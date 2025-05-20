Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde üst düzey görevlerde bulunan, İstanbul’un fethinde bizzat yer alarak büyük kahramanlıklar gösteren, İnegöllü olduğu tarihi kaynaklarda belirtilen ve şehre kazandırdığı külliye ile kente damgasını vuran İshak Paşa için anma programı tertiplenecek. Paşa, bıraktığı izlerle “İnegöl’ün mimarı” olarak anılmaya devam ediyor.

BAŞKAN TABAN’DAN İSHAKPAŞA’YI ANMA PROGRAMLARINA DAVET

Son 2 yıldır düzenlenen ve artık geleneksel hale getirilerek İnegöl Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan döneminin önemli devlet adamlarından İshak Paşa’nın vefatının 538. yılında anılacağı program için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban davet mesajı yayınladı. Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüzün yetiştirdiği, Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziriazamlık yapmış İshak Paşa’yı anma programımızı geleneksel hale getirdik. Bu yıl da 23 Mayıs Cuma günü saat iki özel programla anma programını gerçekleştireceğiz. 11.30’da İnegöl Kent Müzemizin konferans salonunda Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Prof. Dr. Musa Şahin’in konuşmacı olarak katılacağı panel ve akabinde Cuma namazı sonrası 13.45’te İshak Paşa Külliyesinde; Kuran-ı Kerim Tilavetleri, Tarihi İnegöl Mehteri gösterileri, dualar ve ikramlarla bir program icra edilecek. Her iki programa da tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz” dedi.