İsilik bebeklerde özellikle yaz sıcaklarında çok fazla görülmektedir. Kış dönemlerinde de ev içerisindeki kuru ve sıcak havadan kaynaklı ve bebeğin aşırı derecede giydirilmesinden kaynaklanmaktadır.

İsilik Oluşmasının Sebepleri Nelerdir?

İsiliğin oluşmasının sebeplerinin başında sıcak hava gelmektedir. Sıcak havadan kasıt sadece yaz ayları değildir. Bebeğin bulunduğu ortamın çok sıcak olması, sıcak tutan kalın giyecekler giydirilmesi, bebeğin kullandığı bezin bebeğin cildine uygun olmaması, bebeğin cilt temizliğinin doğru yapılmaması, alerjik reaksiyon gösterebilecek sabun, şampuan ve ıslak mendillerin kullanılması, bebeğin altının sıklıkla değiştirilmemesi sebepleri ile isilik oluşmaktadır. İsilik olan bebeğin vücudunun her zamankinden daha temiz tutulması gerekmektedir.

İsilik Belirtileri Nelerdir?

İsilik, vücudun kızgın olan bölümlerinde daha fazla görülmektedir. Örneğin bebeğiniz uzun süreli bir şekilde sıcakta sırt üstü yatmış ise sırtında görülme olasılığı yüksek olacaktır. Ya da bebeğinizin altını uzun bir süre değiştirmemiş iseniz genital bölgesinde isilik görebilirsiniz. İsilik, bebeğinizin ter gözeneklerinin tıkanması sonucunda ter salgısının dışarı çıkmasına engel olur. Bu sayede deri üzerinde kabarcıklı ve kızarıklık bulunan pürüzlü bir ortam oluşur. Bu durumda isilik olduğu anlaşılmalıdır. İsilik olan bebeğinizin vücuduna doktora danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmamanız tavsiye edilir. Kulaktan dolma uygulamaları yaparak bebeğinizin vücut sağlığını tehlikeye sokmamalısınız.

İsilik Tedavisi

Çocuklarımız ve bebeklerimiz hayatımızın her anında, her türlü hastalığa ve soruna karşı korumakla yükümlü olduğumuz en değerli varlıklarımızdır. Bu sebeple de yaşadıkları en ufak bir rahatsızlıkta dahi bir an önce tedavi olmaları için elimizden geleni yapmaktayız. Onların sağlıklı bir hayatı yaşayabilmeleri için gerekli çabayı gösteren aile bireyleri olmaktan vazgeçmemekteyiz. İsiliğin belli başlı bir tedavisi yoktur. Bebeğinizin vücut temizliğine ve belirli kurallara dikkat etmeniz durumunda kendiliğinde iyileşebilmektedir. Ancak birkaç güne iyileşme olmaz ise o durumda bebeğinizi doktora götürmenizde fayda vardır. Doktorun vereceği rahatlatıcı losyon ve kremler ile tedavi olmasını sağlayabilirsiniz. İsilik kişiden kişiye bulaşma riski olan bir rahatsızlık değildir. Bu sebeple isilik olmuş olan bir bebeğin yanında bebeğinizin de isilik olabileceği düşüncesine bürünmemelisiniz. İsilik olan bebeğinizin rahatlaması ve isilikten bir an önce kurtulması için sık sık duş aldırmanızda yarar olacaktır. Duş aldırırken ise sabun ve şampuan kullanmamalısınız. Kullanmanız durumunda farklı alerjik reaksiyonlar ile karşı karşıya kalmanız mümkün olabilecektir. İsiliği evinizin ortamında geçirmeniz çok kolaydır. Öncelikle isilik olan bebeğinizi sıcaktan uzak tutmalı, bebeğinizi sıkan kıyafetler giydirmemelisiniz. İsilik oluşan bölgede iyileşme gözlemlenmediğinde, hatta isiliğin artması durumlarında, bebeğinizin isilik sebebi ile ateşlenmesinde hekim kontrolüne alınması gerekmektedir. Enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalınmaması adına bebeğinizin vücudunda bulunan lezyonları kaşımasına engel olmalısınız. Bebeğinizin ellerinde eldiven bulundurmanız vücudundaki bölgeleri kaşımasına engel olacaktır. Aksi taktirde hem canı yanacak hem de artan bir riskle karşı karşıya kalacaktır.