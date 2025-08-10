Ellerinde ve kollarında kapanmalar oluşan çift, tedavi için Eskişehir’e geldi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul’un gerçekleştirdiği operasyonlarla üç yıl sonra elleri yeniden açıldı. Artık el ele tutuşabilen çift, hayalini kurdukları düğünü Türkiye’de yapmayı planlıyor.

Azerbaycan’da yaşayan 26 yaşındaki Elmar, 21 yaşındaki Nermin ile üç yıl önce tanıştı. Ailelerinin evliliğe izin vermemesi üzerine dini nikahlarını kıydılar ve resmi nikah için üç gün sonraya randevu aldılar. Ancak birlikte kaldıkları evde Elmar sigara yakmak isteyince, doğal gaz sızıntısından dolayı büyük bir patlama yaşandı. Patlamada ikisi de ağır yanıklar aldı, Nermin’in parmakları kapanırken kolları da kısmen kapandı. Elmar’ın ellerinde ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu, uzun süre eşinin elini tutamadı.

Üç yıl boyunca çeşitli tedaviler denediler ancak istediği sonucu alamadılar. Türkiye’ye gelerek Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ameliyat olan çiftin elleri ve kolları açıldı. 10 aylık bebekleri Alina’yı rahatça kucaklayabilen Nermin, hayalini kurduğu gelinliği giyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Çift, Eylül ayında Türkiye’de düğün yapma kararı aldı.

Elmar yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gece sigara içmek için kalktım, sigara yanmadı elimde patladı. İkimiz de yandık. Azerbaycan’da tedavi gördük ama ‘çıkış yolu yok’ denildi. Ellerim birleşmişti, doktorumuz açtı. Eşimin kolları da açıldı. Üç yıl elini tutamadım, artık tutabiliyorum. Onu asla bırakmam, ölene kadar birlikte olacağız.”

Nermin ise, “Çok kötü bir duyguydu, kimsenin yaşamasını istemem. Şimdi çok mutluyum. Düğünümüzü Ankara’da yapacağız, o gün doktorumuza da uğrayacağız. Sigara olmasaydı gaz sızıntısından ölebilirdik, buna şükrediyoruz” dedi.