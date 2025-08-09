Yangında görev alan UMKE personeli Esra Evren ve Merve Seçkin, zorlu süreçte yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının başladığını öğrendikleri andan itibaren hazırlık için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten UMKE personeli Esra Evren, "Lojistik ekipmanlarımıza ve medikal ekiplerimizin kaç kişiden oluşacağına çok hızlı bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararı verdikten sonra ekiplerimizle beraber Gürsu, Kestel bölgesinde oluşmaya başlayan yangına doğru hareket etmeye başladık" dedi.



Ekip ruhu sahaya yansıdı

Yangın bölgesine yaklaşıldığı andan itibaren ambulans ekiplerini koordine ederek, konuşlanılması gereken soğuk alanın doğru seçilmesi için iletişim sağladıklarını vurgulayan Evren, "Güvenli alanda sahra çadırımızı kurduk. Yangında itfaiye ekiplerinden ve diğer kurtarma ekiplerinden etkilenenler oldu. Her birinin kahramanca yaklaşımları bizleri çok etkiledi. Biz o ortamda sağlık personeliyiz bunu unutmamalıyız. Köylülerin veryansın eden çığlıkları arasında işimizi yapmaya çalıştık. Bizim için çok gurur verici bir olaydı. Hem üzüntümüzü yönetmeye çalışıyoruz hem işimizi yapmaya çalışıyoruz. Görev alan tüm arkadaşlarım çok özverili bir şekilde çalıştı. O ruhu çok başarılı bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Duyguları yönetmemiz gerekiyor

Yangında görev alacak ekipleri belirleyerek işe başladığını söyleyen UMKE personeli Merve Seçkin ise, "Hızlıca hazırladıklarımızı tamamladıktan sonra acil müdahale ünitesi aracıyla beraber 3 kişilik UMKE timiyle Gürsu bölgesine çıkış yaptık. Yolda giderken ekibimizden doktor hanım, çocukluğunun geçtiği bölgelerin alevler içinde kaldığını görünce gözyaşlarına engel olamadı. Biz bunu görünce derin bir üzüntüye kapıldık. Tabi duygularımızı da yönetmemiz gerekiyor. O da kendisini kısa sürede toparladı. Olay yerine varınca hemen sahra hastanemizi kurmaya başladık. Hemen yaralılarımız da gelmeye başladı. Daha önce birçok yangında görev almıştım ancak hiçbiri bu kadar şiddetli değildi. Bizim için çok zorlu bir süreçti" diye konuştu.



Uyumlu ve koordineli çalıştık

Yangında kendisini etkileyen iki durum olduğunu dile getiren Seçkin, "Bilecik’teki yangında 5 gün boyunca görev alan bir personel, haberi alır almaz Bursa’ya gelerek görev almıştı. Onun görev bilinci ve sorumluluk anlayışı bizim umutlandırdı. Bir de Gürsu bölgesinde kendisini alevlerden kurtarmış, bir buçuk aylık bir köpek yavrusu bulmuştuk. Ayağında bir problemi söz konusuydu. Onun pansumanlarını yaptık ve onu da kurtarmış olduk. Bunlar bizi motive eden, görev bilincimizi yerine getiren olaylardı. Bu olaylarda görev almak bizler için önemli ve değerliydi. Ekipteki arkadaşlarımızla uyumlu ve koordineli çalışmamız, bizim sahadaki sağlık gücümüzü gösterdi" ifadelerini kullandı.



Vali Ayyıldız’dan Teşekkür

Öte yandan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın söndürme çalışmalarında aktif rol alan görevliler ve gönüllülerle bir araya geldi. Vali Ayyıldız, Bursa UMKE ekiplerini yangında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti ve teşekkür belgesi takdim etti.