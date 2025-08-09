Özellikle kayısı, elma, şeftali, vişne ve erik gibi meyvelerin çekirdeklerinde bulunan amigdalin, sindirim sırasında vücutta siyanüre dönüşerek zehirlenmelere yol açabiliyor. Yanlışlıkla yutulmaları durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Kayısı çekirdeği, yüksek amigdalin içeriği nedeniyle en riskli olanlardan biri. Bu bileşik, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtilerine neden olabiliyor. Fazla miktarda tüketildiğinde ise solunum yetmezliği gibi hayati tehlikeler doğurabiliyor. Özellikle çocukların çekirdek yutması durumunda ciddi riskler bulunuyor.

Elma çekirdekleri de amigdalin içeriyor ancak miktarı kayısı çekirdeğine göre daha az. Küçük miktarda yutulduğunda genellikle zararsız olsa da çok sayıda yutulduğunda toksik etkiler görülebiliyor. Solunum güçlüğü, baş dönmesi ve nadiren bilinç kaybı gibi belirtiler gelişebiliyor. Bu yüzden elma tüketirken çekirdeklerin çıkarılması ve çocukların çekirdek yutmasının önlenmesi gerekiyor.

Taş çekirdekli meyveler arasında yer alan erik, şeftali ve vişne çekirdekleri de amigdalin içeriyor. Sert kabukları kırıldığında iç kısımlarındaki toksik maddeler açığa çıkıyor ve çiğnendiğinde hızla kana karışarak siyanür zehirlenmesine yol açabiliyor. Bu nedenle bu meyvelerin çekirdeklerinin çiğnenmemesi ve hemen atılması önem taşıyor.

Zeytin çekirdeği toksik madde içermese de sert yapısı nedeniyle boğulma ve bağırsak tıkanıklığı riski taşıyor. Özellikle küçük çocuklarda tehlike daha yüksek olduğu için zeytin tüketirken çekirdeğin mutlaka çıkarılması gerekiyor.

Hafif zehirlenmelerde mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler görülürken, ağır vakalarda solunum yetmezliği, bilinç kaybı ve ölüm riski artabiliyor.