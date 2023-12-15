Kronik böbrek hastası İskender Yılmaz(22), tedavi olduğu süreçte çok istemesine rağmen kendisine yasak edilen İskender kebabının iyileşir iyileşmez tadına baktı. İskender’e kebap sürprizi ise onu iyileştiren doktorlarından geldi.

Yaklaşık 16 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’ne yatırılan İskender Yılmaz, toplam 6 yıl boyunca diyaliz tedavisini sürdürdü. Ardından organ nakli olan İskender, yakın zamanda sağlığına da tamamen kavuştu. Yıllar önce yaşadıkları acı bir hatırayı hiç unutmayan doktorları ise İskender Yılmaz’ı kebapçıya götürerek istediği kadar İskender yiyebileceğinin müjdesini verdi.

İyileşmesinin ardından hocaları ile irtibatını hiç koparmayan İskender Yılmaz, BUÜHastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez’i yine ziyaret etti. Kebap sürprizini hiç unutamayacağını söyleyen İskender Yılmaz; “Hastanemizin hocaları ve tüm sağlık ekibi 16 yıl boyunca benimle çok yakından ilgilendi. Başta Prof. Dr. Osman Dönmez hocam olmak üzere Prof. Dr. Ekrem Kaya, Başhekimimiz Prof. Dr. Halil Sağlam, Organ Nakil Koordinatörlüğü Ekibi Sorumlusu Sahriye Keskin ve tüm ekibe, hastane çalışanı herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hastalığımın ortaya çıktığı yıllarda bir etkinlikte İskender kebabı yemek istemiştim. Hocalarımız o zaman bana diyet uyguladığı için yememe izin vermemişti. Çocuktum ve çok istememe rağmen yiyememiştim. O gün epey üzülmüştüm, hocalarımın da çok üzüldüğünü görmüştüm. Yapılan kontrollerde değerlerimin iyi çıkması ve sağlığıma kavuşmam nedeniyle bana böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Çok mutlu oldum. Hiç unutamayacağım bir gündü. Yeni bir hayata başlamış gibiyim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Hedefim Beden Eğitim Öğretmeni olmak” dedi.

Her şey yolunda

Uzun yıllardır hastası olan İskender ile bir kez daha buluşan Prof. Dr. Osman Dönmez ise; “Hastamız şuanda 22 yaşında ve bize ilk kez 2008 yılında geldi. 2014 yılına kadar kronik böbrek yetmezliği teşhisi ile diyaliz tedavisini başlattık. Ardından organ nakli oldu. Şimdi de eski sağlığına kavuştu. İskender artık her şeyi yiyip içebiliyor. Böbrek fonksiyonları çok iyi. Üre ve kreatin durumu da normal. İdrar çıkışında da bir problem yok. Kısacası artık sağlıklı bir birey olarak aramızda bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Doktorları o günü yıllarca unutmadı

Yıllar önce yaşanan konuyu da açıklığa kavuşturan Prof. Dr. Osman Dönmez; “2014 yılında Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı olarak bir etkinlik düzenledik. Daha sonra da hasta çocuklar ve misafirlerimizle birlikte kebapçıya gittik. İskender’in o sırada diyaliz hastası olması ve diyetine uygun görülmediği için kebap istemesine rağmen sadece iki köfte yiyebileceğini söylemiştik. O duruma İskender çok içerlemişti. İşin açıkçası biz de çok üzülmüştük. Olayın üzerinden 9 yıl geçti ve biz bunu hiç unutmadık. Organ Nakli Mesul Müdürü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya hocamızdanİskender’in takiplerinin iyi gittiğini öğrendik. Bunun üzerine Başhekimimiz Prof. Dr. Halil Sağlam, Prof. Dr. Ekrem Kaya, Organ Nakil Koordinatörümüz Sahriye Keskin ile birlikte böyle bir organizasyon hazırladık. İskender’i İskender yemeye götürdük. İstediği kadar yiyebileceğini orada müjdeledik. Gözlerindeki mutluluğu görmek, yıllar önce yaşadığımız burukluğu da gidermiş oldu” dedi.

Organ nakli olan çocuklara uyarı

Prof. Dr. Osman Dönmez sözlerini şöyle tamamladı; “Hastanemiz organ nakli alanında özellikle çocuk nakillerinde Güney Marmara Bölgesi’ndeki tek merkezdir. Bu vesile ile bir kez daha organ bağışının önemine dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca organ nakli olan çocukları greyfurt, greyfurt suyu, narenciye, zerdeçal tüketmemeleri konusunda uyarıyor, İskender Yılmaz’a da bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluk diliyorum.”