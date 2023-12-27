Adaylar belirtilen açık pozisyonlara şartları karşıladığı anda başvurabilecek. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan açık pozisyonlara yönelik istihdam edilmek üzere alınacak personel ilanı sonunda yayınlandı.

20 farklı ilanla beraber kurum bünyesinde alımı yapılacak adayların en az lise mezunu alması şartı arandığı paylaşıldı. İlana başvuruda bulunmak isteyenlerin KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR kurumu üzerinden başvuru tarihlerini takip ederek kayıt oluşturması yeterli oluyor.

İŞKUR Açık Pozisyonlar!

Nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek adına başlatılan bu hamle uzun süredir sağlık sektöründe iş arayanlar için fırsat oluşturuyor. 14 ilde aktif olarak başvuru yapılabilecek. İŞKUR iş alımı ilanında yer verilen açık pozisyonlar arasında şunlar yer alıyor:

l

Ambulans ve acil bakım teknikerliği

l

Acil yardım sağlık teknikeri

l

Paramedik

l

Acil yardım

Başvuru Yapılabilecek İller!

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak başvuru süreci gerçekleştirilebilir. Başvuru yapılabilecek iller arasında; Van, Bursa, Denizli, Mersin, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, Kayseri, Aksaray, Düzce, Yozgat gibi iller yer alıyor.

Başvuru için Son Gün!

Başvuru yapılacak iller için son başvuru tarihleri de paylaşıldı:

l

Van Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik alımı 16 Ocak 2024

l

Denizli Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik alımı 10 Ocak 2024

l

Bursa Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik alımı 6 Ocak 2024

l

Mersin Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik alımı 9 Ocak 2024

l

Antalya Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 6 Ocak 2024

l

İstanbul ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 5 Ocak 2024

l

Kocaeli Ambulans ve acil bakım teknikerliği /Paramedik 5 Ocak 2024

l

Ankara Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 31 Aralık 2024

l

Tekirdağ Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 30 Aralık 2024

l

Kayseri Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 26 Aralık 2024

l

Aksaray Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 27 Ocak 2024

l

Düzce Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 18 Ocak 2024

l

Yozgat Ambulans ve acil bakım teknikerliği/Paramedik 18 Ocak 2024