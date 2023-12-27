Belirli bir alanda tecrübesi bulunan ve lisans eğitimi almış olan bireyler ile lise diploması bulunan vatandaşlar belirli aralıklarda Bakanlık tarafından açılan kadrolara başvuruda bulunabiliyor.

Her öğretim düzeyine ve girilecek sınav türüne yönelik belirlenen şartlar adaylar tarafından karşılandığında kısa sürede iş başı yapılabiliyor. 19 ilde 132 kamu personeli için alım süreci başlıyor.

Başvuruya Açılan İller Belli Oldu!

81 farklı ilden yapılan başvurular Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınacak. Alım süreci başvuru şartlarını karşılayan adaylar için açık kontenjanların değerlendirilmesi ile devam edecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ilanda personel alımı yapılan iller arasında; Sakarya, Manisa, Adıyaman, Balıkesir, Aksaray, Ankara, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Hatay, Şırnak, İstanbul, Iğdır gibi iller yer alıyor.

Başvuru için Son Çağrı!

Başvuruda bulunacak olan her adayın KPSS 2023/2 tercih başvurusu için 27 Aralık tarihine kadar online ortamdan işlemini tamamlaması gerekiyor. Yalnızca elektronik ortamda yapılabilen başvurular 27 Aralık saat 23.59'da sona erecek.