İŞKUR 18-52 yaş arası bekçi, temizlikçi ya da güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartsız işçi alımı 81 ilde aktif olarak paylaşıldı. İlanın detaylarında başvuru şartları açığa çıktı.

18 yaş üzerindeki her işsiz vatandaşın başvurabileceği İŞKUR iş ilanında belirtilen sektörler asgari ücretin üstü ödeme yapma garantisi ile paylaşıldı. Türkiye İş Kurumu tarafından paylaşılan açıkta pozisyonlar arasında kaynakçı, bekçi, güvenlik görevlisi, temizlikçi ya da tamirci yer alıyor.

Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Ülke genelinde aktif hale getirilen başvuru ekranında personel alımı için belirli şartlar öne çıkıyor. Başvuru sahiplerinin belirtilen eğitim, yaş gibi kriterleri taşıyor olması gerekiyor. Başvuru sırasında ilan edilen personel alımının son başvuru tarihine dikkat ederek başvuru evraklarının eksiksiz şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor.

İŞKUR Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşkur iş ilanı başvurusunda bulunmak isteyenlerin yapması gerekenler online platform üzerinden İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapmak. Ardından iş unvanı, konum ve filtreli alanları kriterlere uygun olarak doldurmak yetecek. İlgi alanına yönelik kısıtlanan tüm işler detayları ile birlikte listelenir. Başvuru aşamasına geçerek başvuru formunu doldurmak isteyenler İŞKUR web sitesi üzerinden hesap oluşturmalıdır.