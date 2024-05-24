Bursa’nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 1’i çocuk 3 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö. (23) idaresindeki 06 CUF 534 plakalı Mercedes marka tır, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı. Savrulan dorse, karşı istikametten gelen Osman Kaya (59) idaresindeki 16 LMM 49 plakalı Fiat Fiorino marka araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, Osman Kaya ve araçta bulunan Bedriye Coşkun (70), Furkan Kaya (5) olay yerinde hayatını kaybederken diğer Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ve Gülseren Akyüz (26) yaralandı.

1’i çocuk 3 kişi hayatlarını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü, göz yaşları döktü.

Olay yerine gelen İznik Kaymakamı Recai Karal’da vatandaşların tepkilerini dinledi. Sürekli burada böyle kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri biran önce buna çare bulunmasını istedi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları yansıdı.