Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, 38 haftalık mücadelenin hatırası olarak taraftarlara imzalı eldiven hediye edecek.

Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus gibi dünya futbol devlerinin Resmi Fan Token Partneri olan Socios.com, Galatasaray Fan Token sahiplerine Muslera’nın imzalı eldivenlerini ücretsiz olarak kazanma fırsatını sunacak. Galatasaray taraftarları, 2 milyondan fazla kullanıcının yer aldığı uygulamada, 130’dan fazla ülkeden katılımlarıyla en fazla aktif olan taraftarlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray taraftarları, dünya devlerini solladı

İlklerin ve enlerin takımı Galatasaray, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com’da da 100 bin kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olmuştu. Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bırakmıştı.

İçlerinde FC Barcelona, Atletico de Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal gibi kulüpler de bulunan 150’den fazla spor takımının yer aldığı Socios.com uygulamasında Galatasaray taraftarları fark yapmıştı. Sadece Türkiye içinde değil 130’dan fazla ülkede kulübe desteklerini gösteren Galatasaray Fan Token sahipleri, Dries Dries Mertens’in forma numarası, Fernando Muslera’nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma dizaynı, ilk 11’in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada da söz hakkı sahibi olmuşlardı.