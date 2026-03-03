İsrail, Lübnan topraklarındaki kara harekâtını daha da genişletme yönünde karar aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte alınan karar doğrultusunda İsrail ordusuna (IDF) Lübnan’da yeni stratejik noktalara ilerleme ve bu bölgeleri kontrol altına alma yetkisi tanındığını açıkladı.

Açıklamasında, İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı operasyonlarını güçlü şekilde sürdürdüğünü ifade eden Katz, "Terör örgütü, İsrail'e yönelik ateşinin bedelini ödüyor ve ödemeye devam edecek" dedi.

Katz ayrıca İsrail'in "sınır yerleşimlerini savunma" konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Celile'deki topluluklara güvenlik sözü verdik ve bunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün yaptığı duyuruda Lübnan’da, büyük bölümü başkent Beyrut’ta yer alan 30’dan fazla noktaya ait koordinatları paylaşarak uyarıda bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayımladığı haritalarda kırmızıyla gösterilen alanların, Hizbullah’a bağlı finans kuruluşu Karz-ı Hasen’in şubeleri olduğunu ifade etmişti.

Adraee, bu binaların hedef listesinde yer aldığını vurgulayarak söz konusu noktalardan en az 300 metre uzak durulması çağrısında bulunmuştu.