Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında aylık bazda yüzde 2,96 artış kaydederken, yıllık enflasyon oranı yüzde 31,53 seviyesine yükseldi.

Ekonomistler ise şubat ayında aylık artışın yüzde 2,87, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,42 olacağını öngörüyordu. Ayrıca, 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 olarak hesaplandı.

Enflasyon, ocak ayında piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 4,84 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak hesaplanmıştı.