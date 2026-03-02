ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. İran'a saldırıalrın devam edeceğini belirten Trump, "Onlara henüz sert bir darbe indirmedik bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" dedi.

Trump, "İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" açıklamasında bulundu.

"İRAN'IN SALDIRILARI SÜPRİZ OLDU"

Trump, İran'ın Arap ülkelerindeki üslere düzenlediği saldırılara ilişkin de, "En büyük sürpriz, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları oldu" dedi. Trump, İran'da yeni liderin kim olacağını bilmediğini söyledi.