Uluslararası kurallara aykırı bir şekilde yakalanan 8 aktivist, mahkemeye çıkarıldı. Aktivistler burada verdikleri ifadelerde "İsrail’e zorla getirildik, hapishane koşulları insanlık dışı" diyerek yaşadıkları ağır durumu anlattı.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere İsrail'in tehditlerine rağmen yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gemisi “Madleen” İsrail tarafından uluslararası sularda baskına uğradı. Drone ile kimyasal saldırı yapılan gemiye el koyan İsrail güçleri, Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivisti ise gözaltına aldı.

İsrail'in dayattığı belgeleri imzalayan 4 aktivist sınır dışı edilirken 8 aktivist ise hakim karşısına çıktı. Uluslararası kurallara aykırı bir şekilde yakalanan aktivistler mahkemede kendilerini savundu.

Adalah hukuk ekibi – Avukatlar Hadeel Abu Salih, Lubna Tuma ve gönüllü avukat Afnan Khalifa – İsrail’in hem Madleen gemisini durdurmasını hem de silahsız gönüllüleri gözaltına almasını, uluslararası hukukun doğrudan ihlali olarak değerlendirdi. Avukatlar, Gazze’deki aç sivillere yardım ulaştırmanın bir hak olduğunu belirtti.

Adalah, İsrail’in bu eyleminin Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararlarını da çiğnediğini vurguladı.

Mahkemede ifade veren gönüllüler, İsrail’e kendi istekleri dışında getirildiklerini, amacın sadece Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu söylediler. İsrail makamlarının kendilerine 100 yıllık ülkeye giriş yasağı getirdiği öğrenildi.

İsrail’e Giriş Yasası’na göre, gönüllüler sınır dışı edilene kadar 72 saat gözaltında tutulabilir. Ancak Adalah, gönüllülerin şartsız ve derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Aktivistlerden Thiago Ávila’nın dün saat 04.00’ten bu yana açlık ve susuzluk grevinde olduğu bildirildi. Diğer gönüllüler de İsrail Cezaevi Servisi (IPS) nezarethanesinde sağlıksız koşullar altında tutulduklarını belirtti. Tahta kurusu istilası, içilmez musluk suyu dışında başka hiçbir şeye erişememeleri gibi koşullar kamuoyunun dikkatini çekti.

Devlet, gönüllülerin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulmasını talep etti. Mahkeme kararının gün içinde açıklanması bekleniyor. Adalah, “Gönüllülerin gemilerine dönerek yardım görevlerini tamamlamaları ve ülkelerine serbestçe dönmeleri sağlanmalıdır” çağrısında bulundu.