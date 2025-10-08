Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün’ün, İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, milletvekilleri Aşdod Limanı'na götürüldü.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda milletvekillerinin limanda resmî Türk yetkililerle doğrudan temas kurmalarına izin verilmediği belirtildi.

Milletvekilleri ve beraberlerindeki aktivistlerin, ülkenin güneyinde bulunan Ketziot Cezaevi’ne sevk edileceği, cezaevinde yarın sabah itibarıyla görüşme imkânı sağlanabileceği aktarıldı.