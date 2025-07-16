İsrail, Dürzileri gerekçe göstererek Suriye’ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Şam’da kritik noktalar hedef alındı. Saldırılar sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik suikast çağrısı yaptı. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Suriye ordusunun Dürzileri aşağıladığını iddia ederek Şara’nın “ortadan kaldırılması gerektiğini” belirtti. Diaspora Bakanı Amichai Chikli de benzer şekilde Şara’ya yönelik suikast çağrısında bulunmuştu. Suriye’nin güneyinde, Ürdün sınırına yakın Süveyda bölgesinde 13 Temmuz’da Dürzi gruplar ile bedevi Arap aşiretleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesine askeri ve siyasi destek sunarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığın entegrasyon çabalarını engellemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz da Suriye’ye yönelik saldırıların artacağı yönünde tehditler savurmuştu. Bugün İsrail ordusu Şam’a hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: Medya radar