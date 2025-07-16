En dikkat çekici değişiklik ise, kısa mesafe için uygulanan "indi-bindi" ücretinde oldu. Önceki tarifede 120 TL olan indi-bindi ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte 150 TL’ye yükseltildi.

Yapılan güncellemeyle birlikte açılış ücreti 37 TL’den 46 TL’ye çıkarken, kilometre başı ücret ise 37 TL’den 42 TL’ye yükseldi. Ayrıca 100 metre başına alınan ücret 3.70 TL’den 4.20 TL’ye, 1 saatlik bekleme ücreti 210 TL’den 300 TL’ye, dakikalık ücret ise 5 TL’den 6 TL’ye çıkarıldı. Dönüşüm hızı da 6.49 TL’den 6.98 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarifeye göre taksimetre, taksinin taksi duraklarından çağrıldığı anda açılıyor. UKOME kararında, taksilerde ücret tarifesi bulundurmanın zorunlu olduğu, boş taksilerin tepe lambasının açık, dolu taksilerin ise kapalı olması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca köprü, otoyol, feribot ve otopark gibi ek ücretlerin müşteriye ait olduğu ve fiyatlara KDV'nin dahil olduğu belirtildi.

Zamlı tarife 20 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni tarifeyle birlikte hem sürücüler hem de vatandaşlar açısından ulaşım maliyetleri yeniden şekillenmiş olacak.