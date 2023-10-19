Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin oldukça üzerinde hizmet vermeye çalışıyor. İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda yaralanan sivillerin getirildiği hastanenin tüm bölümleri ve koridorları doldu. Hastane yetkilileri, getirilen yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için hastanenin bahçesine çadır kurdu. Düzenlenen saldırılarda yaralanan siviller, çadırda tedavi görmeye başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.