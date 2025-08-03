Sözde “tapınağın yıkılış yıl dönümü” Tisha B’Av’ı gerekçe gösteren Ben-Gvir, statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa’da açıkça ibadet etti. Talmud ayini okuyan Ben-Gvir, bu şekilde Mescid-i Aksa’da aleni şekilde dua eden ilk Siyonist bakan olarak kayıtlara geçti.

Ürdün ile İsrail arasında uzun süredir var olan yazılı olmayan anlaşmaya göre Yahudilerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin veriliyor ancak ibadet etmeleri yasak. Ben-Gvir’in bu eylemiyle birlikte statüko açıkça çiğnendi. 2.200'den fazla işgalci Yahudi de yoğun polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girerek topluca ibadet etti ve sloganlar attı. Olay sırasında baskına tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gvir’in ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki statükoyu koruma politikasının değişmediğini ve değişmeyeceğini belirtti. Ancak geçmişte aynı alanda ibadet etmeye çalışan Yahudilere müdahale eden İsrail polisi, Ben-Gvir’in göreve gelmesinden sonra bu politikayı esnetmiş durumda. Önceki yıllarda benzer girişimlerde bulunanlar bölgeden uzaklaştırılıyor ya da gözaltına alınıyordu, ancak son gelişmeler bu yaklaşımın değiştiğini gösteriyor.