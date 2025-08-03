Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, renkli anlara sahne oldu. Arnavutköy’ün bereketli topraklarında yetişen ve tadıyla ün salan Yeniköy karpuzu, artık ilçenin tescillenmiş markalarından biri haline geldi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, bölgenin sembolü haline gelen Yeniköy karpuzunun marka değerini pekiştirmek amacıyla hayata geçirildi. Arnavutköy’ün bereketli topraklarında yetişen bu eşsiz ürün, bugün artık Adana karpuzuyla kıyaslanan bir kalite standardına ulaştı. Yeniköy Sahili’nde gerçekleşen festivalde vatandaşlar, sahne gösterilerinden çocuk etkinliklerine, atölyelerden karpuz ikramına kadar birçok renkli faaliyete katıldı. Bereketli topraklardan sofralara uzanan bu lezzet yolculuğu, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Festivale İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle festival, bölge halkı için geleneksel bir kültür etkinliğine dönüştü.

"Festival çiftçimize yüzde yüz katkı sağladı"

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Yeniköy karpuzunun bugün geldiği noktada güçlü bir marka haline geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimizde hem üreticilerimizden hem de vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Çiftçilerimiz, festivalin tarımsal berekete yüzde yüz katkı sunduğunu ifade etti. Artık Yeniköy karpuzu yalnızca bölgemizin değil, İstanbul’un da bilinen ve tercih edilen markalarından biri. Bu markayı büyütmek ve yerel ekonomimize katkısını artırmak bizim için büyük bir sorumluluk" dedi.

Yeniköy-Karaburun duble yolu geliyor

Başkan Candaroğlu, vatandaşların uzun süredir beklediği ulaşım müjdesini de paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan mevcut yolun yetersiz kaldığını belirten Başkan Candaroğlu, "Bu konuda defalarca başvurmamıza rağmen herhangi bir adım atılmadı. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak inisiyatif aldık. Kaynağını bulduğumuz ve projesini tamamladığımız 9,5 kilometrelik çift şeritli duble yol çalışmalarına çok yakında başlıyoruz. Bu sayede Arnavutköy’den Karaburun’a ulaşım artık bir buçuk saat değil, sadece 9 dakika sürecek" sözleri ile vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Festivalin yapıldığı sahil hattında 2 kilometrelik düzenleme projesi kapsamında birinci etabın tamamlandığını ifade eden Başkan Candaroğlu, ikinci etabın da önümüzdeki sezon tamamlanarak bölgeye yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve daha düzenli bir plaj alanı kazandırılacağını söyledi.

Çocuklar eğlendi, üreticiler yarıştı

Festival boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Karpuz taşıma yarışmasında katılımcılar, ellerindeki büyük karpuzları düşürmeden bitiş çizgisine ilk ulaşmak için kıyasıya yarıştı. En ağır karpuz yarışmasında ise üreticiler kendi mahsullerini sergiledi. Çocuklar için özel olarak hazırlanan "karpuz sürükleme parkuru" da büyük ilgi gördü. Minikler, kendilerinden büyük karpuzları neşeyle hedefe taşımaya çalıştı. Yüz boyama, balon atölyesi ve şişme oyun gruplarıyla da eğlenceli vakit geçiren çocuklar, festivalin en renkli yüzü oldu. Her yarışma kategorisinde birinci olan katılımcılara Arnavutköy Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve plaketler takdim edildi. Yarışmalar boyunca izleyiciler hem eğlendi hem de katılımcıları alkışlarla destekledi.

Festival kapsamında 10 ton Yeniköy karpuzu gün boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Soğuk ve dilimlenmiş olarak sunulan karpuzlar, sahil şeridinde adeta karpuz şöleni yaşattı. Günün sonunda sahneye çıkan Rumelili Ayhan, sevilen şarkılarını Arnavutköylülerle birlikte söyledi. Festival alanını dolduran coşkulu kalabalık, konserle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.