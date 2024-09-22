İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, afetlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla mahallelilere yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ni hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Beklenen büyük Marmara depreminin etkilerine karşı gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşları ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ ile buluşturdu.

Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu’nda verilen eğitimlerde mahalleliler olası bir afet durumunda yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirildi.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği’nin (MAG/AMEDER) de katıldığı eğitimde Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu bir sunum gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sunumla birlikte can ve mal kaybının en aza indirilmesi için afet öncesinde alınması gereken önlemlerin yanı sıra afet esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Kartaltepe, Zuhuratbaba ve Osmaniye mahallelilerine verilen eğitim periyodik olarak Bakırköy’ün tüm mahallelilerine verilecek.

Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu, Bakırköy’ün afete hazır hale gelmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirterek, “Buradaki amacımız afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında uygulanacak doğru davranış şekilleri konusunda halkımızı bilinçlendirmek. Doğru bilinen yanlışlar konusunda doğru bilgilendirmeyi yaparak Bakırköyümüzü afete hazır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

MAG AMADER Eğitim Koordinatörü Nilüfer Kurt, Bakırköy Belediyesi tarafından verilen Afet Farkındalık Eğitimi’nden memnun kaldığı vurgulayarak şöyle konuştu: Bu çok faydalı ve verimli bir çalışma. Afet konusunda halkın bilinçlenmesi çok önemli. Bu konuda ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar iyidir, komşumuz bilirse biz daha rahat uyuruz”