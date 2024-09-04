Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk olarak 2022 yılında uygulamaya başladığı ve ilk günden bu yana tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati Projesi” Beyoğlu’nda hayata geçiyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından uygulanmaya başlandığı ilk günden bu yana tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati Projesi” Beyoğlu’nda hayata geçiyor. İlk olarak 2022 yılında Beylikdüzü’nde uygulanmaya başlanan projenin Beyoğlu’nda da uygulanması için Beylikdüzü Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi iş birliği yaptı.

İlkokul çağındaki ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için başlatılan projenin tanıtım toplantısı, Beyoğlu Aşevi’nde gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de katıldığı toplantıda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tanıtım toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “2014’ten bu yana Beylikdüzü’nden bir model belediyecilik İstanbul’a yayıldı. İstanbul'dan da Türkiye’ye yayılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu’ndan devraldığı bayrağı Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık daha ileriye taşıyor. Beylikdüzü’nde 2019’dan beri çok önemli projeci, icraatçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyor. Buradan Beyoğlu’ndan Beylikdüzü’ne hiç gitmemiş komşularımız vardır. Ben sıklıkla Beylikdüzü’ne gidiyorum. Orada yeşil alan artışını gördükçe Beylikdüzülüler için mutlu oluyorum. Orada inşa edilen kültür merkezlerini, kreşleri gördükçe, orada yaşayan insanlar adına mutlu oluyorum. Beylikdüzü’ndeki belediyecilik uygulamaları markalaşarak İstanbul’a yayılıyor. İşte bugünkü bu etkinlikte, Beylikdüzü’nün“Beslenme Saati” bugün Beyoğlu’nda uygulanıyor. İstanbul'un başka ilçelerinde de uygulanmaya başlandı. Örneğin Tuzla’da başlandı, Gaziosmanpaşa’da başlanacak. Hem Beylikdüzülüler, hem İstanbullular adına bu projeci uygulamaları için Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIK: BESLENME SAATİ UYGULAMASI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NİN AKSATAMAYACAĞI İŞLERDEN BİR TANESİ

Beslenme Saati uygulamasının Beylikdüzü Belediyesi’nin aksatamayacağı işlerden birisi olduğunun altını çizenBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, “Bu kıymetli projeyi Beyoğlu’nda da başlattığı için İnan Güney başkanımı çok tebrik ediyorum. Bir şeyin, sizin ürettiğiniz bir projenin başka bir yerde vücut bulması hakikaten çok kıymetli. Beni Beylikdüzü'nde takip edenler bilir. Çocuk en hassas noktamdır. Çocuk deyince bütün sular durur bende. Bu Beslenme Saati uygulaması da Beylikdüzü Belediyesi’nin aksatamayacağı işlerden bir tanesidir. Bir gün dahi aksamadan beslenme çantası o çocuğa ulaşır, hassasiyetle yapıyoruz bunu. Hiçbir yerinde bizim ismimiz yazmaz. Biz sadece ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olduğumuzu gösteririz. Ama esas mesele her ailenin kendisine yetebildiği bir düzen inşa edebilmek”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, seçim sürecinde sahada dolaşırken Beslenme Saati uygulamasının hep aklında olduğunu belirterek “Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanımızın projesi hep aklımızdaydı.Beyoğlu’na da uygun olabileceğini zaten biliyorduk. Seçim sürecinde dolaştığımızda Beyoğlu’nda bu işin bir gün dahi geciktirilmeden bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini gördük. Benim doğduğum büyüdüğüm sokaklarda bir tane çocuğumuz okula beslenme çantası almadan gidiyorsa, ders zili çaldığında, yanında beslenmesi yok diye sınıfı terk ediyorsa, “o belediye bize haram olsun, o belediye yerin dibine girsin” demiştim.Biz bugün bu utançtan Beyoğlu olarak kurtuluyoruz. Artık Beyoğlu’nda şunun rahatlığını hep berber yaşayabiliriz; 45 devlet okulunda hangi ilkokulda beslenme zili çaldığında biz bileceğiz ki oradaki çocuklarımız eşit olarak yemeklerini yiyor, karnını doyuruyor.Beslenme Saatimizde ilk etapta 2 bin 96 çocuğumuzu belirledik. Yıl içerisinde bu artacaktır. 2 bin 96 çocuğumuz nerden geldiğini bilmeden, yanındaki arkadaşı hiçbir isim ve logo görmeden evde annesinin koyduğu şekliyle beslenmesini açabilecek”