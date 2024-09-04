Bilecik İl Genel Meclisi toplantısında, Gölpark giriş ücret tarifesi de belli oldu.

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ilk birleşim toplantısında Gölpark’a girişlerin 50 TL olması yönünde karar İl Genel Meclisine sunulmuş ancak İl Genel Meclisi üyeleri tarafından ücretin belirlenmesi için ilgili komisyonlara sevk edilmişti. Bilecik İl Genel Meclisi toplantısı Eylül ayı birleşimi İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilirken, Pelitözü Gölpark’a giriş ücreti tarifesi belirlendi. Buna göre, Gölpark’a giren motosiklet ve ATV’ler için 20 lira, otomobil, kamyon, kamyonet, pickup ve karavanlar için 50 lira alınacak. Minibüslerden 100, midibüslerden 200, otobüslerden 400 TL ücret alınacak. Gölpark’a çadır kuranlar günlük 100 TL, aylık ise 2 bin TL ödeyecek. Karavancılar günlük Bilecik sınırları içerisinde ikamet eden 300 TL, ikamet etmeyenler 350 TL ödeyecek. Bilecik’te ikamet edenler aylık 4 bin 500 TL öderken, ikamet etmeyenler aylık 6 bin TL ödeyecek.

Öte yandan bisikletlilerden ve yayalardan giriş ücreti alınmayacak. Resmi kurumlara ait araçlardan ve Bilecik Belediyesi - Bilecik şehir içi toplu taşıma araçlarından giriş ücreti alınmayacak. Konaklama yapacak karavancılardan ayrıca giriş ücreti, alanda bulunan işletme sahiplerinden giriş ücreti alınmayacaktır. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarından giriş ücreti alınmayacak. Alanda arsası bulunanlardan bunu belgelemeleri halinde giriş ücreti alınmayacak, alana ilk 20 dakikalık giriş çıkış ücretsiz olacak.