İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, uçkun ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, sinek türlerine karşı mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı cadde, sokak, park ve yeşil alanlardahaftanın her günü ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmaları kapsamında; sivrisinek ve karasineklerin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, fosseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, dereler ve çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor.

Sivrisinek ve sinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin önemine vurgu yapan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, toplumu bilinçlendirerek insanların bu konuda duyarlı olmasını sağladıklarını, Müdürlük olarak vatandaşlarımızın sağlığı için üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.