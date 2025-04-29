İZMİR (İGFA) - 3 Nisan - 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşan serginin açılışını Türkiye'nin Paris Başkonsolos Yardımcısı Tuğba Çabukoğlu gerçekleştirdi.

Paris'te ilk kez bir mozaik sergisi açmanın heyecanını yaşadığını belirten Işıkal, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkonsolos, Sayın UNESCO Temsilcisi, Sayın Anadolu Kültür Merkezi ailesi, değerli ailem ve değerli misafirler,

Paris'te geçmişin izlerini taşıyan ve birçok güzelliği barındıran mozaik sanatını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kültürler arasında köprüler kuran sanatın gücüne inanan biri olarak, sizleri burada ağırlamak benim için büyük bir anlam taşıyor. Katılımınız ve desteğinizle bu sergi sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek dostluk ve kültürel yakınlaşmanın bir simgesine dönüştü. Hepinize içten teşekkür ederim."

Mavi Kelebek mozaik sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi görürken, farklı kültürlerin buluştuğu Paris'te Türk sanatının evrensel diliyle ses getirmeyi başardı.