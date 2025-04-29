SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, asfalt sezonunu başlatmak için Asfalt Şantiyesi’nde çalışanlarla bir araya geldi.

Kahvaltıda ekiple buluşan Alemdar, 2024’te geçen yılın 251 bin ton asfalt ve 122 kilometre yol rekorunu aşmayı hedeflediklerini açıkladı. “Şehrin dört bir yanında yolları güvenli ve konforlu hale getireceğiz. İş güvenliği önceliğimiz, samimiyetle çalışarak Sakarya’yı daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

Başkan Alemdar, şantiye ziyaretinin ardından Trafik Şube Müdürlüğü’nü, Makine İkmal Birimi’ni, Taşınır Kayıt Deposu’nu ve Park ve Bahçeler Dairesi’ni ziyaret etti.

Trafik atölyesinde yol güvenliği imalatlarını inceleyen, depo düzenini takdir eden Alemdar, yeni parklar ve çevre düzenlemeleri için çalıştıklarını belirtti. İtfaiye Dairesi’nin K-9 Arama Kurtarma Köpeği eğitim alanında da incelemelerde bulunan Alemdar, tüm çalışanlara başarılar diledi.