İSTANBUL (İGFA) - İlçedeki eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla toplanan yaklaşık 3 bin 500 kg atığın maddi karşılığıyla Hatay’a fidan bağışı yapıldı.



Başarılı bir sıfır atık yönetim sistemi oluşturan Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için farkındalık yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Belediye’ninbaşlattığı, “Atıklar Dünyamıza Oksijen Olsun” kampanyasıyla ilçedeki eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınınkatkılarıyla toplanan yaklaşık 3 bin 500 kilogram atığın maddi karşılığıyla “Geleceğe Nefes” platformu üzerinden Hatay’afidan bağışı yapıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMI TEŞVİK EDEN ANLAMLI BİR ADIM ATILDI

Atıkların doğru bir şekilde toplanması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje ile hem geri dönüşüm bilinci artırıldı hem de doğaya olan sorumluluğu hatırlatan, sürdürülebilir yaşamı teşvik eden anlamlı bir adım atıldı.Kampanyanın tamamlanmasıyla birlikte katılım sağlayan tüm kurumlara, adlarına düzenlenen fidan dikim sertifikaları ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

