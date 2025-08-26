İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustosta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenledi. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Yüzücüler yarışı tamamşarken 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Rus yüzücü Svechnikov’un Cumartesi günü İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi.

Yüzücüyü arama çalışmaları bugün de devam etti. Aramalara, sahil güvenlik, polis ve itfaiye balık adam ekipleri katıldı. Ekipler gün içinde Üsküdar Sahili ve boğazın farklı noktalarında gerçekleştirdikleri arama çalışmalarına devam ediyor.

(ES- GÇ-