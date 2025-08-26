Hatay Sörf Merkezi'nden dokuz genç sporcu, Hatay ve Almanya'nın Kiel şehri arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında düzenlenen kültürel ve sportif değişim programı için ilk kez yurtdışına çıkarak Kiel'e gitti.HATAY (İGFA) - 12- 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen sekiz günlük program, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kiel Belediyesi, Kiel Sörf Kulübü (Surf Club Kiel e.V.) ve Schleswig-Holstein Türk Toplumu (TGSH) derneğinin ev sahipliğinde organize edildi. Hatay'lı gençler, Kiel Fiyordu'nda rüzgâr sörfü, yelken, yüksek ip parkuru gibi spor aktiviteleriyle hem kendilerini geliştirme hem de Alman akranlarıyla buluşarak kültürel bir paylaşım yaşama fırsatı buldu.

Gençlerin programı kapsamında Kiel Belediye Başkanı Bettina Aust'un resmi karşılamasıyla başlayan ziyaret; şehir turu, Schilksee'de yelken deneyimi, Kiel Fiyordu'nda rüzgâr sörfü eğitimleri, Falckensteiner Plajı'ndaki yüksek ip parkuru etkinliği ve Alman akranlarıyla gerçekleştirilen kültürel buluşmalarla zenginleşti. Bu etkinlikler, yalnızca sporun değil, farklı kültürlerden gelen gençlerin birbirini tanımasının da güçlü bir köprü kurabileceğini gösterdi.

6 Şubat depreminin ardından çocuklara ve gençlere umut olmak amacıyla kurulan Hatay Sörf Merkezi kısa sürede onlarca çocuğun korkularını aşmasına, özgüven kazanmasına ve spor yoluyla yeni hedefler koymasına vesile oldu. Bugün merkezde yetişen genç sörfçüler, ulusal ve uluslararası çapta yarışmalara katılabilecek seviyeye geldi.

Depremin ardından Kiel halkı ve kurumları Hatay için 500 bin euronun üzerinde bağış toplayarak önemli bir dayanışma örneği göstermişti. Bugün ise bu kardeş şehir ilişkisi, sadece maddi destekle değil, çocukların hayatına dokunan somut projelerle güçleniyor.

Bu ziyaret, Kiel ve Hatay arasında kurulan gençlik programının ilk adımı oldu. Programın bir sonraki aşamasında Kiel2den gençler Hatay'a gelerek dalga sörfü öğrenecek. Modelin başarısı, başka Avrupa şehirlerine de ilham verdi; Hatay farklı şehirlerden kardeş şehir ve değişim programı teklifleri almaya başladı. Kiel ile başlayan bu yolculuk, önümüzdeki dönemde başka şehirlerle de devam edecek. Dalga dalga yayılan Hataylı gençlerin hayalleri, Avrupa'daki gençlere de umut oluyor.