İstanbul Boğazı'nda seyreden yelkenli teknelerin ve onlara eşlik eden destek botlarının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altındaki geçişi havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı, gün içinde yelkenli teknelerin geçişine sahne oldu. Üsküdar'dan başlayıp Beykoz yönüne doğru ilerleyen yelkenliler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçiş yaptı. Yelkenlilerin ve refakatçi botların boğaz hattındaki seyri dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, yelkenlilerin rüzgarla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından sırayla geçiş yaptığı ve boğaz manzarasında ilerlediği anlar yer aldı.